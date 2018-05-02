Samsung Members topluluğuna üye olan Fethiyeli eczacı Oytun Çetin, 25 Şubat’ta Barselona’da yapılan Samsung Galaxy S9 dünya lansmanına davet edildi. Bu videoda Oytun ile yarışma sürecini ve başından geçenleri konuştuk.
Kendisi de şu an Galaxy Note8 kullanan Oytun Çetin’in Barselona ve lansman anılarını beğeneceğinizi düşünüyoruz. Samsung’un global sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve içinde Oytun’un da bulunduğu videoya www.youtube.com/watch?v=fNoBC0l_vDo adresinden ulaşabilirsiniz.
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