Samsung Members topluluğuna üye olan Fethiyeli eczacı Oytun Çetin, 25 Şubat’ta Barselona’da yapılan Samsung Galaxy S9 dünya lansmanına davet edildi. Bu videoda Oytun ile yarışma sürecini ve başından geçenleri konuştuk.

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Kendisi de şu an Galaxy Note8 kullanan Oytun Çetin’in Barselona ve lansman anılarını beğeneceğinizi düşünüyoruz. Samsung’un global sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve içinde Oytun’un da bulunduğu videoya www.youtube.com/watch?v=fNoBC0l_vDo adresinden ulaşabilirsiniz.