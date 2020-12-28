Havacılık
Oxford Üniversitesi araştırmacıları CO2’den jet yakıtı elde ettiler
Havacılıkta jet motorlarının çevreye verdiği zarar sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıt kullanan uçaklar da bu durumu iyileştirmek için sıklıkla gündeme gelmektedir. Oxford Üniversitesi bünyesindeki bir grup araştırmacı CO2’yi jet yakıtına dönüştürmeyi başardılar. Bu sayede net sıfır emisyonla çalışan uçaklar görebilmemizin önü açılmış oldu.
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CO2’den elde edilen jet yakıtının uçaklarda kullanılabilmesi için zamana ihtiyaç var
Oxford Üniversitesi araştırmacıları, organik yanma yöntemine dayanarak, yakıt yakma sürecini tersine çevirdiler. CO2’yi jet motorlarına güç sağlayacak sıvı yakıta dönüştürmek için sitrik asit, hidrojen ve demir-manganez-potasyum katalizörü karışımını ısıttılar.
Bulunan bu yöntem düşük maliyetli ve basittir. Hidrojen ve suyu yakıta dönüştürme işleminden daha ucuz. Ama yöntemin uçaklarda kullanılmasının önünde çokça engel var. Araştırmacılar laboratuvar ortamında sadece birkaç gam yakıt üretebildiler. Yöntem, şimdilik gelecekte yapılacak çalışmalar için temel teşkil edebilir. Yolcu uçakları her uçuşları için tonlarca yakıt harcıyorlar. Bu nedenle uzun vadede CO2 yakalama ve dönüştürme işlemleri için daha verimli bir yönteme ihtiyaç olduğu açık.
Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıtlar ile ilgili çok sayıda proje mevcut. Airbus son 10 yıllık süreçte, CityAirbus, E-Fan X, Vahana, E-Fan 1.1, E-Fan 1.0 ve eGenius gibi elektrikli hava aracı projelerini tanıttı. Firma geçtiğimiz eylül ayında, hidrojen yakıtlı 3 adet hava aracı konseptini duyurdu. Geçtiğimiz yıl içerisinde İsviçreli bir ekip, Smartflyer SFX1 isimli, 4 koltuklu hibrit uçaklarını tanıttı. Uçağın 2023 yılında gökyüzünde olması bekleniyor.
Araştırmacılar, çalışmalarını daha ileriye taşımak için bir engel bulunmadığını ve endüstriyel ortaklarla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Gelecekte uçakların elektrik motorlarına veya alternatif yakıtlara geçme gereklilikleri, havacılık sektörünün içinde bulunduğu şuan ki kriz ortamında daha da kaçınılmaz hale geldi.
Havacılık
Rus turboprop yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Rusya, sivil havacılık alanındaki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Rusya’da geliştirilmekte olan yeni bölgesel turboprop motorlu yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, iki pilot ev bir test mühendisi ile ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Uçak bu test için ICAO CAT II standartlarına uygun hava koşullarında iniş kalkış gerçekleştirebilecek navigasyon sistemleriyle donatılmıştı. 16 Aralık 2020 tarihinde Zhukovsky Hava Alanı’ndan yapılan bu uçuş esnasında motorun çeşitli operasyonel modları, uçağın stabilitesi ve sistemlerinin işleyişi test edildi.
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Rus imalatı Klimov TV-117ST-01 turboprop motorlarına sahip uçağı, devlete ait Rostec şirketi geliştiriyor. Şirketin CEO’su Sergei Chemezov’a göre yeni uçak 2022’ye kadar sertifikalandırılacak ve 2023’de seri üretime girecek.
İlyushin İl-114-300, toprak pistlere inebilmesi özelliğinden dolayı Rusya’nın ulaşılması zor kuzey bölgeleri için ideal olacak. Rusya’da bir dizi bölgesel taşıyıcının ilgilendiği uçağın lansman müşterisi, Yakutistan’dan Polar Airlines olacak. Ayrıca devriye, tıbbi ve araştırma amaçlı kullanılacak özel versiyonları da üretilecek. İlyushin İl-114-300’in, Rusya’da yerel taşımacılıkta kullanılan ATR-42, ATR-72, Q400 ithal uçaklarının ve yerli eski An-24 ve An-26 modellerinin yerlerini alması hedefleniyor. Üretici firma UAC (United Aircraft Corporation), Moskova-Lukhovitsy’deki RAC MİG fabrikasını uçağın son montajının yapılacağı yer olarak belirledi. Ulyanovsk’taki Sokol, Aviastar ve Voronezh’deki Vaso tesislerinde ise uçağın alt montajları yapılacak.
İlyushin İl-114-300, 1980’lerde üretimi başlayan İl-114 temel alınarak geliştiriliyor. İl-114’ün üretimi 2012 yılında durdurulmuştu. Üreticiye göre İl-114-300, 500 km/h seyir hızına, 5000 km menzile ve 7600 mt maksimum uçuş yüksekliğine sahip olacak ve 68’e kadar yolcu taşıyabilecek.
Havacılık
Rus yapımı yolcu uçağı Irkut MC-21, PD-14 motorlarıyla ilk uçuşunu yaptı
Rus yapımı orta menzilli yolcu uçağı Irkut MC-21, yine Rus yapımı olan PD-14 motorlarıyla 15 Aralık 2020 tarihinde bir test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş, 1 saat 25 dakika sürdü.
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Irkut MC-21 uçağının ve PD-14 motorunun özelliklerine yakından bakalım
Irkut MC-21, 160-211 arası yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca uçağın azami kalkış ağırlığı 79.250 kg ve azami iniş ağırlığı 69.100 kg olacak. Bunlara ek olarak uçak, 20.400 kg yakıt kapasitesine ve 6000 km menzile sahip olacak.
Aviadvigatel PD-14 motoru, 2012’den beri Rus devletine ait bir şirket olan Rostec tarafından geliştirildi. Bu motor, Tu-204 ve Il-96 gibi Sovyetler Birliği ve Rusya’da kullanılan yolcu uçaklarına güç veren PS-90 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olarak üretildi. PD-14, PS-90’a göre 14.000 kgf daha fazla itme gücüne ve %15 daha fazla yakıt verimliliği ile gelecek.
Rostek şirketinin CEO’su Sergey Chemezov şu açıklamalarda bulundu: “Bu uçuş en önemli Rus sivil havacılık programlarından ikisinin ürünüdür (MC-21 uçağı ve PD-14 motoru). Bilim insanlarının, üreticilerin, mühendislerin ve işçilerin çabaları sayesinde yeni nesil bir uçak üretiliyor. Bu, ülkemizi havacılık dünyasının en üst ligine geri döndürecek.”
MC-21 modeli uçak, Pratt & Whitney üretimi PW1000G motorlarıyla ilk uçuşun Mayıs 2017’de gerçekleştirmişti ve bu test uçuşu yapılana kadar PW1000G motorlarıyla bir dizi deneme uçuşu yapılmıştı.
Irkut MC-21, Boeing 737 ve Airbus A320 gibi dar gövde yolcu uçaklarıyla rekabet edebilmek için United Aircraft Corporation (UAC) tarafından geliştiriliyor. Uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Rusya, 1990’lardan bu yana motoru ve kendisi yerli olan bir uçak üretememişti. Rusya’dan gelen bu MC-21 hamlesi, bakalım yolcu uçağı üretimi arenasındaki Airbus-Boeing hegemonyasını ne derecede etkileyebilecek.
Havacılık
Boeing 737 Max, kazalar sonrası ilk uçuşunu gerçekleştirdi
737 Max serisi uçaklar, art arda karıştığı ve 346 insanın ölümüne sebep olan iki kazadan sonra Mart 2019’da yere indirilmişti. Brezilyalı Gol Airlines, Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA’in kasım ayında uçakların uçuşa dönüşünü onaylamasının ardından yolculu ilk uçuşu gerçekleştiren şirket oldu.
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Boeing 737 Max, Brezilya’da Sao Paulo’dan Porto Alegre’ye uçtu
Boeing 737 Max 8 tipi uçak yolcularını Sao Paulo’dan Porto Alegre’ye taşıdı. Gol Airlines, 737 Max’leri bu ayın sonundan itibaren düzenli olarak hizmete almayı planladığını belirtti. Ayrıca bu uçaklarla uçmak istemeyen yolcuların biletlerini değiştirebileceğini de ekledi.
Diğer hava yolu şirketleri de uçakları tekrar filolarında hizmete almak için planlamalara başladılar. American Airlines, ilk olarak yolcusuz deneme uçuşları yapacağını belirtti.
Hava yolu şirketlerinin, 737 Max’lerini tekrar hizmete almak için filolarındaki tüm pilotlarını simülatör eğitiminden geçirmeleri gerekiyor. Uçaklar dünya genelinde yere indirilmeden önceki dönemde böyle bir zorunluluk yoktu. 737’lerin bir önceki nesli olan NG serisinin simülatörlerinde eğitim almaları yeterliydi. Bu nedenle çoğu şirkette onaylı 737 Max simülatörleri bulunmuyor.
Uzun süredir yerde bulunan uçakların tekrar uçabilmeleri için kapsamlı bakıma alınmaları da gerekli. 29 Ekim 2018-Lion Air ve 10 Mart 2019-Etiyopya Hava Yolları kazalarına sebep olan MCAS (maneuvering characteristic augmentation system) isimli manevra karakteristiği arttırma sistemi nin kapsamlı bir yazılım güncellemesiyle daha ideal çalışır hale getirilmesi gerekiyor.
737 Max’lerin Avrupa hava sahasını kullanabilmeleri için tüm bu gelişmelerin yanında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, EASA’nın tutumu belirleyici olacak.
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