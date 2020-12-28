Oxford Üniversitesi araştırmacıları CO2’den jet yakıtı elde ettiler

Havacılıkta jet motorlarının çevreye verdiği zarar sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıt kullanan uçaklar da bu durumu iyileştirmek için sıklıkla gündeme gelmektedir. Oxford Üniversitesi bünyesindeki bir grup araştırmacı CO2’yi jet yakıtına dönüştürmeyi başardılar. Bu sayede net sıfır emisyonla çalışan uçaklar görebilmemizin önü açılmış oldu.

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CO2’den elde edilen jet yakıtının uçaklarda kullanılabilmesi için zamana ihtiyaç var

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, organik yanma yöntemine dayanarak, yakıt yakma sürecini tersine çevirdiler. CO2’yi jet motorlarına güç sağlayacak sıvı yakıta dönüştürmek için sitrik asit, hidrojen ve demir-manganez-potasyum katalizörü karışımını ısıttılar.

Bulunan bu yöntem düşük maliyetli ve basittir. Hidrojen ve suyu yakıta dönüştürme işleminden daha ucuz. Ama yöntemin uçaklarda kullanılmasının önünde çokça engel var. Araştırmacılar laboratuvar ortamında sadece birkaç gam yakıt üretebildiler. Yöntem, şimdilik gelecekte yapılacak çalışmalar için temel teşkil edebilir. Yolcu uçakları her uçuşları için tonlarca yakıt harcıyorlar. Bu nedenle uzun vadede CO2 yakalama ve dönüştürme işlemleri için daha verimli bir yönteme ihtiyaç olduğu açık.

Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıtlar ile ilgili çok sayıda proje mevcut. Airbus son 10 yıllık süreçte, CityAirbus, E-Fan X, Vahana, E-Fan 1.1, E-Fan 1.0 ve eGenius gibi elektrikli hava aracı projelerini tanıttı. Firma geçtiğimiz eylül ayında, hidrojen yakıtlı 3 adet hava aracı konseptini duyurdu. Geçtiğimiz yıl içerisinde İsviçreli bir ekip, Smartflyer SFX1 isimli, 4 koltuklu hibrit uçaklarını tanıttı. Uçağın 2023 yılında gökyüzünde olması bekleniyor.

Araştırmacılar, çalışmalarını daha ileriye taşımak için bir engel bulunmadığını ve endüstriyel ortaklarla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Gelecekte uçakların elektrik motorlarına veya alternatif yakıtlara geçme gereklilikleri, havacılık sektörünün içinde bulunduğu şuan ki kriz ortamında daha da kaçınılmaz hale geldi.