Overwatch’ın Mac Cihazlara Özel Yükleyici Paketi Keşfedildi!

Reddit’te bulunan bir oyuncu bulduğu yükleme paketinin, Overwatch’ın Mac cihazlara yüklenmesini sağladığını keşfetti.

Reddit üyesi olan r/macgaming adlı kişinin paylaştığı dosya “.zip” uzantılı olup, Overwatch’ın Blizzard uygulaması üzerinden Mac versiyonunu yüklediği görülmekte. En başta bu kişinin yükleyici paketinde bir kaç değişiklik yaparak “.zip” dosyası ile bunu yaymaya çalıştığı sanılsa da r/macgaming, bu dosyayı yalnızca Overwatch’ın PC indirme linkini değiştirerek keşfettiğini söyledi. Bu söylentiyi %100 doğrulayan şey ise, linki değiştirilen bu dosyanın Blizzard.net (battle.net) üzerinden indirilerek yüklenilmesi.

Blizzcon’da açıklanması beklenen Overwatch’ın Mac versiyonu ne yazık ki kullanıcılarının sorularını cevapsız bıraktı. Bu olaylar üstüne bir Overwatch temsilcisine sorulan sorular karşısında temsilci, “bu konu hakkında şimdilik bir açıklama olmayacak.” yanıtını verdi.