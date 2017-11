Overwatch BlizzCon 2017’de Duyurulan Yenilik ve İçerikler

Overwatch’a gelecek yeni karakter Moira, destek ve hasarcı olarak görev alacak. Biyotik silahı ile takım arkadaşlarını iyileştirirken aynı zamanda da düşman takıma hasar verebilecek olan karakter, sahip olduğu yetenekler ve mekaniği ile diğer destek karakterlerini bir hayli kıskandıracak şekilde tasarlanmış. Yeni gelecek Moira bir hayli oyuncuları heyecanlandırsa da, BlizzCon’da duyurulan tek şey tabi ki bu değil.

Birbirinden şahane yeni kostümler, animasyonlar ve yeni bir harita sayesinde oyun tekrar gündemin başlarına oturacak gibi gözüküyor. Yalnızca getireceği yenilikler ile BlizzCon’da damga yapmayan Blizzard, sonunda oyunun en sevilen karakterlerinden biri olan Reinhardt’ın gençlik günlerine ait hikayesini anlatan bir animasyon yayımlayarak Overwatch’ın bir kez daha yalnızca oyun içi özelliklerine değil, aynı zamanda karakterlerinin hikayelerine de ne denli önem verdiklerini bizlere bir kez daha göstermiş oldular.

İşte BlizzCon 2017’de yayımlanmış, Overwatch’ın birbirinden şahane fragmanları:

New cosmetics are coming to Overwatch in early 2018!

