Otonom Waymo Arabaları, Çıkmaz Caddeleri Tıkıyor

San Francisco’da “çıkmaz” bir sokakta yaşayanlar, kendi kendini süren araçların akınına uğradıklarını söylüyor. Yerel haber istasyonu KPIX’e göre, otonom sürüş şirketi Waymo’nun arabaları “haftalarca” çıkmaz sokaklarda bir aşağı bir yukarı gidiyor.

Mahalle sakinleri, araçların geldikleri yoldan ayrılmak için çok noktalı dönüşler yapmadan önce bazen sıraya girmek zorunda kaldıklarını söylüyorlar.

Waymo, araçların yalnızca belirli yerleşim yerlerindeki trafiği sınırlamak için tasarlanmış “yol kurallarına uyduğunu” söylüyor. Jennifer King, KPIX’e “50’ye kadar çıkabileceği bazı günler var” dedi. “Kelimenin tam anlamıyla her beş dakikada bir. Ve hepimiz evden çalışıyoruz, bu yüzden duyduğumuz şey bu.”

Otomatikleştirilmiş arabaları denetleyen insan “güvenlik sürücülerinin” “arabanın programlanmasından başka söyleyecek fazla bir şeyleri olmadığını ve sadece işlerini yaptıklarını” söyledi.

Waymo’nun bir sözcüsü, bazı yerleşim bölgelerinde trafiği sınırlamayı amaçlayan San Francisco’nun “yavaş caddelerinden” birinin yakınında arabaların bazen yoldan saptığını söyledi.

Şirket, “Sürekli olarak dinamik San Francisco yol kurallarına uyum sağlıyoruz. Bu durumda, 15. Cadde’de Kaliforniya’nın kuzeyinde seyahat eden arabalar, Lake’deki ‘yavaş sokaklar’ tabelalarının varlığı nedeniyle u dönüşü yapmak zorunda” dedi.

“Yani Waymo sürücüsü, herhangi bir arabanın uyması gereken aynı yol kurallarına uyuyordu.”

Aksilikler ve hatalar

Tesla otomobil şirketi de otomatik sürüşün peşinde olan Elon Musk, Twitter’da Waymo sorunlarıyla ilgili bir habere basit bir yanıt verdi: “Haha”

Google’ın ana şirketi Alphabet’in sahibi olduğu Waymo, bu yılın başlarında San Francisco’da direksiyon başında gerektiğinde devralabilecek uzmanlarla kendi kendine giden taksi hizmetini test etmeye başladı.

Kendi kendini süren arabalar hala nispeten yeni bir teknoloji ve sonuç olarak, dünya çapında çok sayıda aksilik ve hata raporu var. Mayıs ayında, bir Waymo taksisi Arizona’da bir trafik konisi yüzünden sersemleyip bir yolu kapattı.

Şirket, Ekim 2020’den bu yana Phoenix, Arizona’da sürücüsüz araç çağırma hizmeti sunuyor.