Otonom Tırlar ABD’de Taşımacılığa Başladı!

Frigidaire markası ABD’de ürettiği buzdolabı teslimatlarını otonom tırlar ile yapmaya başladı. I-10 otoyolunu kullanan tırlar 1.000km’ye yakın seyahat gerçekleştiriyor.

Son dönemde özellikle Tesla Model S’in bünyesinde olmasıyla tekrar gündeme gelen otonom, yani sürücüsüz araç kullanımı, geçtiğimiz göndemde tır taşımacılığı için de konuşuluyordu. Testleri de tamamlanan bu işlem için ilk adar ABD’li Frigidaire isimli bozdolabı üreticisi oldu.

El Paso, Teksas’tan Palm Springs, Kaliforniya arasındaki buzdolabı teslimatını otonom tırlar ile yapmaya başlayan marka, 1.000km’lik mesafeyi şoför eşliğindeki otonom sistem ile karşılıyor. Sisteme göre tır kendi kendine bu mesafeyi katederken, şoför ise yol boyunca bilgisayar sistemini kontrol ediyor. Şu anda Daimler, Volvo ve Tesla’nın da otonom tır üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak ilki Frigidaire buzdolaplarına kalmış oldu.