89. Oscar Ödüllerine aday olan filmler bugün itibariyle açıklandı ve aday olan filmlerin bir çoğu eleştirmenleri şaşırtmadı.
Oscar Ödüllerine bu yıl en çok dalda aday olan film 2016’nın en çok beğenilen filmlerinden olan La La Land oldu. La La Land aralarında en iyi film ve en orijinal şarkı kategorilerinin de bulunduğu 14 dalda Oscar için yarışacak. Böylelikle film Titanic ve All About Eve ile beraber en çok dalda Oscar’a aday olan film unvanını da elde etti.
La La Land’den sonra en çok adaylığı bulunan film ise Moonlight. Moonlight’da 2016 yılının en çok beğenilen filmlerinden bir tanesiydi. Geçen sene düzenlenen ödül törenine hiç bir siyahinin aday olmaması büyük tepki çekmişti. Görünen o ki bu yıl buna dikkat edilmiş. Ödüle aday olan filmlerin ve yönetmenlerin arasında Denzel Washington, Viola Davis, Octavia Spencer, Naomi Harris, Dev Patel, Ruth Negga ve Mahershala Ali gibi isimler bulunuyor.
İşte bazı kategoriler;
En iyi film
- Arrival
- Fences
- Hacksaw Ridge
- Hell or High Water
- Hidden Figures
- La La Land
- Lion
- Manchester by the Sea
- Moonlight
En İyi Yönetmen
- Damien Chazelle, La La Land
- Denis Villeneuve, Arrival
- Mel Gibson, Hacksaw Ridge
- Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
- Barry Jenkins, Moonlight
En İyi Aktör
- Casey Affleck, Manchester by the Sea
- Ryan Gosling, La La Land
- Denzel Washington, Fences
- Viggo Mortensen, Captain Fantastic
- Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
En İyi Aktris
- Emma Stone, La La Land
- Isabelle Huppert, Elle
- Ruth Negga, Loving
- Natalie Portman, Jackie
- Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
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