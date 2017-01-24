89. Oscar Ödüllerine aday olan filmler bugün itibariyle açıklandı ve aday olan filmlerin bir çoğu eleştirmenleri şaşırtmadı.

Oscar Ödüllerine bu yıl en çok dalda aday olan film 2016’nın en çok beğenilen filmlerinden olan La La Land oldu. La La Land aralarında en iyi film ve en orijinal şarkı kategorilerinin de bulunduğu 14 dalda Oscar için yarışacak. Böylelikle film Titanic ve All About Eve ile beraber en çok dalda Oscar’a aday olan film unvanını da elde etti.

La La Land’den sonra en çok adaylığı bulunan film ise Moonlight. Moonlight’da 2016 yılının en çok beğenilen filmlerinden bir tanesiydi. Geçen sene düzenlenen ödül törenine hiç bir siyahinin aday olmaması büyük tepki çekmişti. Görünen o ki bu yıl buna dikkat edilmiş. Ödüle aday olan filmlerin ve yönetmenlerin arasında Denzel Washington, Viola Davis, Octavia Spencer, Naomi Harris, Dev Patel, Ruth Negga ve Mahershala Ali gibi isimler bulunuyor.

İşte bazı kategoriler;

En iyi film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

En İyi Yönetmen

Damien Chazelle, La La Land

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

En İyi Aktör

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Ryan Gosling, La La Land

Denzel Washington, Fences

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

En İyi Aktris