Örümcek Adam’ın eldiveni gerçek oldu!

Astronotlar daha kolay hareket etmek için Örümcek Adam eldiveni benzeri alet kullanacak. ABD Massachusetts Institute of Technology‘deki (MIT) araştırmacılar, astronotların ISS’daki gibi yerçekimi bulunmayan ortamlarda daha kolay hareket etmeleri için Örümcek Adam’ın ağ fırlatıcısına benzer bir alet geliştirdiler.

Örümcek Adam’ın ağ fırlatıcısı gerçek oldu!

Astronotlar, bu ağ atıcı eldiven sayesinde sıfır yer çekimli ortamlarda kendilerini istedikleri yere çekebiliyorlar.

Massachusetts Institute of Technology Media Lab Uzay Araştırma İnisiyatifi’ndeki sanat küratörü Xin Liu aletin çalışma prensibini şöyle açıkladı:

“Mekanizma Örümcek Adam‘ın ağ fırlatıcısına benziyor. Cihaz manyetik uçlu bir ip atıyor. Uç çelik bir panel ile temas ettiğinde, manyetik çekim ipi sabitliyor. Daha sonra cihaz, oltalardaki sisteme benzer bir şekilde ipi geri sarıyor, böylelikle astronotlar istedikleri yere kolayca ilerleyebiliyor. Teknik olarak ağırlıksız oldukları için, bu kadar küçük bir cihazla bir insanı çekmek zor olmuyor.”

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Geçen yıl cihazın test denemelerinden görüntüler yayınlayan Massachusetts Institute of Technology, ürünü piyasaya sürmeyi düşünmediklerini, sadece uzay araştırmaları yapan kuruluşlarla araştırmalarını sürdüreceklerini söyledi.