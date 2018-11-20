Oral-B Genius 9000 kutusundan çıkıyor

Oral-B Genius 9000 kutu açılış videomuzda, Amazon Türkiye’den satın aldığımız elektrikli diş fırçası modeline yakından bakıyoruz.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ersin, Xiaomi elektrikli diş fırçasından neden vazgeçtiğini anlatan bir video çekmiş ve hemen akabinde de Oral-B Genius 9000 modelini sipariş etmişti. Bu videomuzda da ürünün kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

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Oral-B Genius 9000 özellikleri

Ürünün kutu içeriğinden 1 pembe altın sap, 4 fırça başlığı, Lityum İyon pil, USB ile şarj edilebilir seyahat çantası ve akıllı telefon tutucusu çıkıyor. Telefon tutucusu sayesinde, diş fırçasının mobil uygulamasını telefona yükleyerek banyoda uygulama üzerindeki özellikleri rahatlıkla kullanılabilmeniz sağlanıyor.

Ürünün yuvarlak başlıklı yapısı %100’e kadar plak giderme ve diş etleri için daha iyi bir temizlik vadediyor.