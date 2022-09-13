Oracle, pazartesi günü beklentileri karşılayan bir gelir bildirdi. Kazançlar ve üç aylık rehberlik, analistlerin tahminlerinin altında geldi. Kısa süre önce satın alınan yazılım üreticisi Cerner’ın katkısı sayesinde gelir, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18 arttı.

Şirketin kazanç ve geliri şu şekilde;

Kazanç: Analistler tarafından beklenilen hisse başına 1.07 yerine Refinitiv’e göre hisse başına 1,03 dolar.

Gelir: Refinitiv’e göre analistler tarafından beklendiği gibi 11,45 milyar dolar.

Yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos’ta sona eren çeyrekte gelir artışı, önceki çeyrekte yayınladığı %5’ten daha da arttı. Oracle, çeyrek boyunca 28 milyar dolarlık satın almanın kapanmasının ardından Cerner’dan 1,4 milyar dolarlık katkı aldı.

Net gelir, bir önceki yıldaki 2,46 milyar dolardan 1,55 milyar dolara geriledi. Oracle, olumsuz döviz kurları olmasaydı, hisse başına 8 sent daha fazla düzeltilmiş kazanç göreceğini söyledi.

Oracle’ın bulut hizmetleri ve lisans desteği kategorisi, StreetAccount’ın 8,27 milyar dolarlık konsensüsünün %14 ve üzerinde bir artışla 8,42 milyar dolar gelir sağladı.

CEO Safra Catz yaptığı açıklamada, Oracle’ın uygulamaları ve bulut altyapısının artık toplam gelirin %30’undan fazlasını temsil ettiğini söyledi. Bulut altyapısından elde edilen üç aylık gelir %52 artışla 900 milyon dolara yükseldi.

Cerner anlaşmasını tamamlamanın yanı sıra Oracle, Microsoft’un Oracle’ın kendi bulut altyapısı üzerinde çalışan Azure genel bulutu aracılığıyla veri tabanı yazılımının kullanılabilirliğini duyurdu.

Rehberlikle ilgili olarak Oracle, mali ikinci çeyrekte hisse başına düzeltilmiş kazançta 1,16 ila 1,20 dolar ve %15 ila %17 gelir artışı beklediğini söyledi. Refinitiv tarafından ankete katılan analistler, hisse başına 1,27 dolar ve 12,17 milyar dolar gelir arıyorlardı, bu da neredeyse %18’lik bir büyüme anlamına geliyordu.

Catz, döviz kurlarının gelir üzerinde %5 ila %6 arasında olumsuz bir etkiye sahip olmasını ve cari çeyrekte hisse başına kazanç üzerinde hisse başına 7 sente kadar bir isabet olmasını beklediğini söyledi.

Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison, Oracle Cloud Infrastructure’a veya OCI’a gelen ek işlerle övündü. Ellison, “Ben şahsen AWS’de çalışan Amazon’un en ünlü markalarından bazılarıyla konuşuyorum. AWS faturası çok büyüyor. OCI’a geçerek büyük miktarda tasarruf edebilirler. Ve önümüzdeki çeyrekte sizi şok edecek bazı markaları, Amazon’dan OCI’a geçen bazı şirketleri duyuracağımızı umuyorum. Orada olacağım.” dedi.

Mesai sonrası hareket hariç, Oracle hisseleri bugüne kadar neredeyse %12 düştü; S&P 500 bugüne kadar yaklaşık %14 kapalı.