Oppo’nun amiral gemisi serisinin yeni üyeleri olacak olan Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro’nun 2023 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Oppo Find X6 serisi Oppo’nun gelecek yıl piyasaya sürdüğü tek amiral gemisi serisi olmayabilir. Digital Chat Station, markanın Hasselblad kameralara sahip olabilecek başka bir birinci sınıf akıllı telefon üzerinde çalıştığını söylüyor.

Digital Chat Station, gizemli cihazın daire şeklinde bir kamera modülüne, periskop lense ve film lensine sahip olacağını söylüyor. Bunun yanı sıra her iki kamera da Hasselblad takısına sahip olacak. Cihazın Oppo Find X6 serisine dahil olması bekleniyor ancak Digital Chat Station bundan çokta emin değil.

Şimdilik gizemli cihaz hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçeceğini umut ediyoruz.