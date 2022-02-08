Akıllı Telefonlar
OPPO Reno7 Z 5G, Snapdragon 480+ ile geliyor
OPPO Reno7 Z 5G, lansman Öncesi Geekbench’te görüldü. Birkaç gün öncesinde ise Reno7 Z isimli bir akıllı telefon NBTC ve Tüv Rheinland sertifikasyon kurumlarının web sitelerinde de görülmüştü. Telefonun Qualcomm Snapdragon 480+ yongası ile piyasaya çıkması muhtemel görünüyor.
İlginizi çekebilir: OPPO Reno7 Serisi Globale Açılıyor!
OPPO Reno7 Z 5G Geekbench skoruna daha yakından bakalım
OPPO Reno7 Z 5G, Geekbench benchmark veri tabanında CPH2343 model numarası ile karşımıza çıktı. Cihaz site üzerinde tek çekirdekte 689 puan alırken, çift çekirdekte ise 1998 puan almayı başardı. Yonga seti, 6+2 çekirdek yapısında, 1.80 GHz saat hızına sahip ilk altı çekirdeğe, 2.21 GHz saat hızına sahip son iki çekirdeğe ve Adreno 619 GPU‘ya sahip. Bu durum sekiz çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon SoC’nin varlığını doğruluyor. Buna dayanarak, Reno 7 Z’nin bir Qualcomm Snapdragon 480+ işlemci ile çıkması kuvvetle muhtemel.
Yonga setinin yanı sıra Reno7 Z 5G, kullanıcılara 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi sunuyor. Tabi ki farklı bellek ve depolama kapasiteleri sunan varyantları olması ihtimali çok yüksek. Tüv Rheinland sertifika kurumunun web sitesine göre telefon enerjisini 33 W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh kapasiteli bir pilden alacak.
OPPO Reno7 PRO 5G modelinin özellikleri ise yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Serinin en üst modeli MediaTek Dimensity 1200 Max 5G işlemcisini barındırıyor. Ek olarak Reno7 PRO 5G, 50MP çözünürlükte Sony IMX766 sensörünü kullanıyor.
Telefonun sertifika sitelerinde sıklıkla görülmeye başladığı düşünülürse, piyasaya sürülme tarihinin yakın olduğunu düşünmek yanlış olmaz.
Samsung Galaxy A13 4G, Bluetooth SIG sertifikasyon sürecini tamamladı
OPPO Reno7 Z 5G, Snapdragon 480+ ile geliyor
2023 Audi A4 Avant hakkında beklenenler ve bilinenler
Honor 60 SE, iPhone 13’e benzer tasarımıyla yakında piyasaya çıkacak!
FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?
FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?
Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
TUF Gaming H1 Wireless | Her Cihazda Oyun Keyfi!
Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası
Denemeniz Gereken 7 Kullanışlı Uygulama!
FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?
Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
TUF Gaming H1 Wireless | Her Cihazda Oyun Keyfi!
Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası
Denemeniz Gereken 7 Kullanışlı Uygulama!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.