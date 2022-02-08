OPPO Reno7 Z 5G, Snapdragon 480+ ile geliyor

OPPO Reno7 Z 5G, lansman Öncesi Geekbench’te görüldü. Birkaç gün öncesinde ise Reno7 Z isimli bir akıllı telefon NBTC ve Tüv Rheinland sertifikasyon kurumlarının web sitelerinde de görülmüştü. Telefonun Qualcomm Snapdragon 480+ yongası ile piyasaya çıkması muhtemel görünüyor.

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OPPO Reno7 Z 5G Geekbench skoruna daha yakından bakalım

OPPO Reno7 Z 5G, Geekbench benchmark veri tabanında CPH2343 model numarası ile karşımıza çıktı. Cihaz site üzerinde tek çekirdekte 689 puan alırken, çift çekirdekte ise 1998 puan almayı başardı. Yonga seti, 6+2 çekirdek yapısında, 1.80 GHz saat hızına sahip ilk altı çekirdeğe, 2.21 GHz saat hızına sahip son iki çekirdeğe ve Adreno 619 GPU‘ya sahip. Bu durum sekiz çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon SoC’nin varlığını doğruluyor. Buna dayanarak, Reno 7 Z’nin bir Qualcomm Snapdragon 480+ işlemci ile çıkması kuvvetle muhtemel.

Yonga setinin yanı sıra Reno7 Z 5G, kullanıcılara 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi sunuyor. Tabi ki farklı bellek ve depolama kapasiteleri sunan varyantları olması ihtimali çok yüksek. Tüv Rheinland sertifika kurumunun web sitesine göre telefon enerjisini 33 W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh kapasiteli bir pilden alacak.

OPPO Reno7 PRO 5G modelinin özellikleri ise yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Serinin en üst modeli MediaTek Dimensity 1200 Max 5G işlemcisini barındırıyor. Ek olarak Reno7 PRO 5G, 50MP çözünürlükte Sony IMX766 sensörünü kullanıyor.

Telefonun sertifika sitelerinde sıklıkla görülmeye başladığı düşünülürse, piyasaya sürülme tarihinin yakın olduğunu düşünmek yanlış olmaz.