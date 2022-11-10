Raporlara göre, Oppo yakında bir sürüm maratonuna başlayacak. Şirket Oppo Reno 9 serisini, Oppo Find N2 ve N2 Flip cihazlarını ve yeni bir Oppo A98 5G telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Premium cihazların piyasaya sürülmesine az kala Reno 9 serisi sertifikalarını tamamlıyor. Ana model, Reno 9 Pro ve Pro+ varyantlarını içerecek olan seri için büyük bir ilgi var. Şirket şimdilik lansmanla ilgili ayrıntıları doğrulamadı, ancak harberler günden güne artıyor. Ünlü yazar Digital Chat Station yeni serinin yakında geleceğini çoktan doğrulamıştı. Bugün, Reno 9 Bluetooth SIG sertifikasını aldı ve sızdırılan özelliklerine yenileri eklendi. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Oppo Reno 9 Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Oppo Reno 9 Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Oppo Reno 9, PHM110 model numarası ile Bluetooth SIG veritabanından geçti. Ne yazık ki, Bluetooth SIG sertifika sitesi cihazlar hakkında çok ayrıntı veren verilere sahip. Ancak belgelendirme model numarasını onaylıyor ve tabii ki cihazın Bluetooth teknolojisi hakkında bilgi veriyor. Sertifikaya göre, Oppo Reno 9 Bluetooth 5.2 teknolojisine ev sahipliği yapacak.

Geçmiş sızıntılar sayesinde Oppo Reno 9’un temel özelliklerinden bazılarını bilebiliyoruz. İlk olarak yeni akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 778G+ yonga setine sahip olacak. Bu işlemciyi kullanan birkaç cihazların başında Motorola Edge 30 geliyor. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı bekliyoruz. Sızıntılara göre, şirket pil kapasitesini 4.500 mAh değerinde tutarken, şarj hızı hala 67W olarak kalacak. Bu konuda iyileştirmeler ancak serinin Pro modelinde görülebilir.

Oppo Reno 9 ayrıca delikli tasarımlı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ OLED bir ekran ile gelecek. Ekran özellikleri selefine göre açıkça daha iyi. 2022 ortası modelde 6,55 inç OLED ekran ve 90 Hz yenileme hızı mevcuttu. Telefon muhtemelen ekran içi parmak izi teknolojisini koruyacaktır. Bazı söylentiler, ana model için bir ilk olacak kavisli bir panelin kullanılacağına da işaret ediyor. Canavarın arka tarafında göz atacak olursak, şirket 64 MP OmniVision OV64B kamera başta olmak üzere üçlü bir kamera dizisi getirecek. Diğer sensörler hala gizemini koruyor, ancak ultra geniş bir sensör ve bir makro/derinlik ünitesinin ana kameraya yardım etmesi muhtemel. Özçekimler için ise Oppo önde 32 MP çözünürlüklü kamerasını koruyacak. Telefon Aralık ayında raflarda yerini alacak.

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