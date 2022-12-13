Çinli teknoloji devi Oppo yeni yazılım güncellemesi olan ColorOS 13’ü büyük bir hızla cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Şirket amiral gemisi ve orta segment cihazlarının hemen hemen hepsine ColorOS 13 güncellemesini zaten sundu. Bugün ise Oppo, Çin’de Oppo Reno 5 Pro+ ve Oppo Reno 6 Pro+ için kararlı Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesi yayınlıyor. Detaylara göz atalım.

Oppo Reno 5 Pro+ ve Oppo Reno 6 Pro+ cihazlarının ColorOS 13 güncellemesi alacağını zaten söyledik. Bu cihazların yanı sıra Oppo Reno 5 Pro+ Artist Limited Edition 5G and the Oppo Reno 6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition’da ColorOS 13 güncellemesini alacak.

İlginizi çekebilir: OPPO, ColorOS 13’ü Küresel Olarak Piyasaya Sürdü!

Eğer bu cihazlardan birisini kullanıyorsanız ve güncelleme bildirimi henüz ulaşmadıysa güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Ayarlar> Bu Cihaz Hakkında> Sürüm Bilgileri> Sürüm Numarası kısmından manuel güncelleme kontrolünü sağlayabilirsiniz.