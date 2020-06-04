Oppo Reno 2’den Reno 3 Pro’ya geçmek | Yeni neler sunuyor?

2020’de kullanmak serimizin yeni konuğu iPhone 7 oldu. 2016 yılının sonlarına doğru çıkan iPhone 7, günümüz şartlarında hala sıfır olarak satılan bir akıllı telefon. Peki, cihaz bize bugünün şartlarında neler sunuyor?

2020’de iPhone 7 kullanmak

Cihaz, 2016 yılının Eylül ayında satışa çıkmıştı. Bugüne ise hala sıfır olarak satılıyor ve 32 GB’lık sürümü 3200 TL civarında bulunabiliyor. Ayrıca bizim kullandığımız model “iPhone’a Android kurduk” videosu için satın aldığımız ve pili de yeni değiştirilmiş bir model.

Telefonu 2020 yılında kullandığımızda, tasarımsal açıdan günümüz cihazlarına göre 4.7 inç ekran boyutuyla oldukça küçük olması dikkatimizi çekti. Zira telefon tek elle dahi kullanılabiliyor ve 138 gram ağırlığıyla da oldukça hafif. Ayrıca stereo hoparlör olması da, yine güzel bir detay. Ekran deneyimi konusunda ise telefonun küçük ekranlı olması dışında panel kalitesi anlamında bugünün cihazlarından pek eksiği yok. Gerek parlaklığı gerekse de geniş renk gamutu gibi özellikleriyle gayet canlı bir ekran deneyimi sunuyor.

Performans konusunda iPhone bildiğiniz gibi 🙂 2 GB RAM’li olmasına ve 4 yıllık bir cihaz olmasına rağmen telefonu kullanırken gerek oyunlarda gerekse de uygulamalarda hiç takılma ve kasma gibi sorunlar yaşamıyorsunuz. Ancak tabii ki eğer 32 GB’lık sürümü konu alırsak, bu depolama alanının yeterli olmayacağını söylemek gerekiyor. Kamera konusunda ise belki de yıllardır eskitmişliğini en çok burada görüyoruz. Zira telefonun kamera performansı, her ne kadar ışığın iyi olduğu alanlarda yeterli olsa da düşük ışık performansı bugünün cihazlarına göre çok geride. Ayrıca ön kamera da aynı şekilde yetersiz.

Cihazın en büyük dezavantajı ise pil. Zira telefonun pili yeni değişmesine rağmen 4 saat ancak ekran süresi alıyor ve bu da tahmin edebileceğiniz gibi günü çıkartamıyor.