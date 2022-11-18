Bu yılın başlarında, Oppo ilk tableti olan 11 inç LCD panelli, Snapdragon 870 işlemcili ve 13 MP arka kameralı OPPO Pad’i piyasaya sürdü. Oppo’nun birinci nesil tabletinin yerine gelecek başka bir tablet üzerinde çalışıldığını iddia ediliyor. İddia edilen tabletin MediaTek’in Dimensity 9000 yonga setine ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu bildiriliyor.

Digital Chat Station; Oppo’nun daha önce piyasaya sürülen Oppo Pad’in yerine piyasaya sürülecek yeni bir amiral gemisi tablet üzerinde çalıştığını iddia ediyor . Digital Chat Station, cihazın sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden güç alacağını ve 2800×2000 çözünürlüklü ekrana sahip olacağını söylüyor.

Amiral gemisi MediaTek Dimensity 9000 yonga setine sahip olduğu için tabletin sorunsuz bir performans sunmasını bekleyebiliriz. MediaTek Dimensity 9000 yonga seti, TSMC’nin 4 nanometre teknolojisi ile üretilmiştir ve 3 GHz bir Cortex-X2 çekirdeği, 2.85 GHz üç A710 çekirdeği ve 1.8 GHz dört güç verimliliği çekirdeği (Cortex-A510) içeriyor.

Oppo, söylentilere konu olan cihazla ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz doğrulamadı. İlerleyen günlerde tabletle ilgili daha çok haber alınacağını düşünüyoruz.