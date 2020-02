Oppo, akıllı cihazlar için kalem patenti aldı!

Samsung’un heyecanla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 Plus bugün itibari ile resmi olarak tanıtıldı. Kamera özellikleri ile öne çıkan amiral gemisi modelin tüm özelliklerine ve fiyatına haberimizde yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy S20 Plus fiyatı ve özellikleri

Tasarım ve ekran özellikleri

Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından ortanca üyesi olan Samsung Galaxy S20 Plus, bir önceki model olan Samsung Galaxy S10 Plus’ın barındırdığı pek çok özelliğin üstüne yeni ve daha gelişmiş özellikler ekleyerek geldi. Cihaz ekran tarafında 6.7 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme ve 20:9 en boy oranına sahip. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi S10 Plus modelinin köşeden delikli ekranının tersine S20 Plus ortadan delikli bir ekran (Infinity-O) sunuyor. 161,9 x 73,7 x 8,9 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Siyah renkleri ile satışa sunuldu.

Yonga seti özellikleri

Samsung Galaxy S20 Plus, işlemci tarafında gücünü 7nm EUV üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. LPDDR5 teknolojisine sahip 8 GB RAM seçeneği sunan telefon 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.

Kamera özellikleri

Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. 64 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/2.0 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bu sensörlere ek olarak Tof sensörü de bu cihazın kamera modülünde yerini almış. 3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan S20 Plus, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.

Pil özellikleri

Samsung Galaxy S20 Plus, 4500 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Oldukça büyük pilin dolumu içinse 25 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda şarj paylaşım özelliği de bulunuyor.

Güvenlik özellikleri

Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20 Plus, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabilecek.

Bağlantı özellikleri

Galaxy S20 Plus bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.

Fiyat

Samsung Galaxy S20 Plus’ın ülkemizde çift sim ve LTE destekli modeli ön siparişe özel Galaxy Buds+ hediyesi ile birlikte 9.299 TL fiyat ile samsung.com üzerinden ön satışta. Fiyatı 1.199$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.