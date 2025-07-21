Oppo, performans odaklı yeni “Turbo” serisinin ilk üyelerinden olan Oppo K13 Turbo modelini Çin’de resmen tanıttı. Bu yeni oyuncu telefonu, özellikle uzun oyun seansları için tasarlanmış aktif soğutma sistemi, 120Hz OLED ekranı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Cihaz, yüksek performansı daha erişilebilir bir fiyata sunmayı hedefliyor.

Oppo K13 Turbo Neler Sunuyor?

Oppo K13 Turbo, 6.8 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPS OLED bir ekranla geliyor. Cihazın en ayırt edici özelliği ise agresif soğutma sistemi. İçerisinde bulunan 18.000 rpm hızındaki dahili fan, VC sıvı soğutma plakası ve grafen jel ile birleşerek en zorlu oyunlarda bile telefonun serin kalmasını sağlıyor. Bu modelin fanının etrafında ise karanlıkta parlayan floresan bir aydınlatma halkası bulunuyor.

Performansın merkezinde MediaTek’in güçlü Dimensity 8450 yonga seti yer alıyor. Bu işlemciye 12 GB’a kadar RAM ve UFS 3.1 standartında 512 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Güç ihtiyacını ise 80W hızlı şarj destekli tam 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya karşılıyor. Bu batarya, sadece 54 dakikada tam doluma ulaşabiliyor.

Kamera tarafında ise 50 megapiksellik OmniVision ana sensör ve 2 megapiksellik derinlik sensöründen oluşan bir kurulum görüyoruz. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. IPX9’a varan suya dayanıklılık, çift hoparlör, Wi-Fi 6 ve Android 15 tabanlı ColorOS 15 gibi özellikler de Oppo K13 Turbo‘nun diğer artıları arasında.

Oppo K13 Turbo Teknik Özellikleri

Ekran: 6.8 inç LTPS OLED, 1.5K Çözünürlük, 120Hz

6.8 inç LTPS OLED, 1.5K Çözünürlük, 120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 Soğutma: 18.000 rpm Dahili Fan + VC Sıvı Soğutma

18.000 rpm Dahili Fan + VC Sıvı Soğutma Bellek (RAM): 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 3.1)

256 GB / 512 GB (UFS 3.1) Arka Kamera: 50 MP Ana Sensör + 2 MP Derinlik

50 MP Ana Sensör + 2 MP Derinlik Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: ColorOS 15 (Android 15)

Oppo K13 Turbo Ne Kadar?

İlk Mor, Savaşçı Siyahı ve Şövalye Beyazı renk seçenekleriyle gelen Oppo K13 Turbo, Çin pazarında oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazın Dolar bazlı fiyatları şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB: 250 Dolar

16 GB RAM + 256 GB: 275 Dolar

12 GB RAM + 512 GB: 316 Dolar

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