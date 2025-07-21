Akıllı telefon pazarının yenilikçi markası OPPO, oyuncu odaklı yeni serisiyle gündeme bomba gibi düştü. Şirket, 21 Temmuz’da Çin’de gerçekleştireceği lansman ile OPPO K13 Turbo Pro ve K13 Turbo modellerini teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak. Özellikle termal yönetim ve kesintisiz oyun performansı konularında iddialı olan bu seri, mobil oyuncuların beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefliyor. Tanıtım öncesinde paylaşılan detaylar, cihazın ne denli güçlü bir donanıma sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

OPPO K13 Turbo Pro Mobil Oyunlarda Ezber Bozacak!

OPPO’nun bu yeni modeldeki en büyük kozu, şüphesiz geliştirdiği yeni nesil Süper Soğutma Kiti. Bu teknoloji, sektörde bir ilk olarak hem sıvı soğutma hem de hava soğutmayı tek bir ünitede birleştiriyor. Telefonun arkasına manyetik olarak kolayca takılabilen bu kit, üzerindeki görünür akış kanalı sayesinde soğutma işlemini gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriyor. RGB aydınlatma ile oyuncu estetiğini tamamlayan bu sistem, doğrudan anakart sıcaklığını düşürerek OPPO K13 Turbo Pro modelinin en zorlu oyunlarda bile ısınmadan stabil çalışmasını sağlıyor.

Cihazın performans kalbinde ise Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8s Gen 3 yer alıyor. Bu yonga seti sayesinde OPPO K13 Turbo Pro, AnTuTu testlerinde 2,45 milyon gibi rekor bir puana ulaşmayı başarıyor. Markanın paylaştığı test sonuçlarına göre, 30°C’lik bir ortamda bir saat süren açık dünya oyun testinde cihaz, 53,5 FPS gibi son derece istikrarlı bir değer sunarak rakiplerini geride bırakıyor. Bu durum, cihazın soğutma sisteminin ne kadar etkili çalıştığının en büyük kanıtı olarak öne çıkıyor.

Elbette üst düzey bir oyun performansı için ekran ve batarya özellikleri de kritik önem taşıyor. OPPO K13 Turbo Pro, 6,8 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED LTPS ekran ile geliyor. Bu ekran, hem akıcı hem de canlı bir görsel deneyim vaat ederken, ekran içi parmak izi sensörüyle de güvenliği sağlıyor. Cihazın enerjisini ise 80W hızlı şarj desteğine sahip devasa 7000 mAh kapasiteli bataryası karşılıyor. Bu sayede oyuncular, şarj endişesi yaşamadan saatlerce oyunun keyfini çıkarabiliyor.

Serinin diğer özelliklerine bakıldığında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensörden oluşan çiftli arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Yaklaşık 208 gram ağırlığındaki telefon, IP66/68/69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Standart modelde MediaTek Dimensity 8450 yonga seti kullanılırken, OPPO K13 Turbo Pro modeli gücünü Snapdragon’dan alarak farkını ortaya koyuyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama gibi seçenekler de cihazın gücünü pekiştiriyor.

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