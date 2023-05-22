Oppo, Çin’de Reno 10 serisi premium orta sınıf akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman 24 Mayıs’ta gerçekleşecek. Oppo, premium orta sınıf cihazlarının yanı sıra bütçe-orta sınıf bir cihaz da üretiyor. Bu cihaz Oppo K10x’in halefi olarak Oppo K11x olarak adlandırılacak.

Lansman tarihi veya teknik özellikler hakkında henüz bilgi bulunmamakla birlikte, ünlü bir sızıntı uzmanı olan Evan Blass, cihazın tasarımını yakın tarihli bir tweet aracılığıyla paylaştı. Blass’ın paylaştığı görsel, K11x’in düz bir sırt ve yanlara sahip, arkada üç kamera lensini barındıran iki yükseltilmiş bölümle geleceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın yan tarafta bir parmak izi sensörüne sahip olacağı da görüntüde yer alıyor. İki renk seçeneği olan Mavi ve Yeşil de görselde ortaya konuyor. Oppo K10x’e bakarak ne gibi özellikler bekleyebileceğimize dair bir fikir edinelim.

Oppo K10x, minimum dikkat dağıtıcı unsurlara sahip şık bir tasarıma sahip geniş bir 6.59 inç IPS LCD ekran sunuyor. Ekran, sol üst köşede konumlandırılmış delik kesimi ile birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve DCI-P3 renk gamını destekliyor.

Telefon söylentilere göre; ColorOS 12.1 tabanlı Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Rahat ve güvenli bir şekilde kilidi açmak için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Ön kamera, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip bir nişan alıcı olarak kullanıcıların kendi portrelerini ve görüntülü aramalarını yakalamasına imkan tanıyor. Arkada ise 64 megapiksel ana kameraya derinlik ve makro çekimler için iki adet 2 megapiksel kamera eşlik ediyor, bu da fotoğrafçılıkta çok yönlülük sağlıyor.

Oppo K11x, güvenilir performans sunan Snapdragon 695 yonga seti tarafından destekleniyor. Cihaz, 8 GB veya 12 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleriyle birlikte geliyor. Telefon, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile donatılacak. Sıcaklığı yönetmek için, bir elmas termal iletken jel, bir grafit levha ve çoklu sıcaklık sensörlerinden oluşan bir ısı dağılımı sistemi içerecek.