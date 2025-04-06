Oppo Find X8 Ultra, mobil teknolojide dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Çin’in TENAA sertifika platformunda ortaya çıkan detaylar, Find X8 Ultra‘nın sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımı ve donanımıyla da amiral gemisi kategorisinde büyük ses getireceğini gösteriyor. İki farklı model numarasıyla gelecek olan Oppo Find X8 Ultra, özellikle uydu iletişim destekli versiyonu sayesinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Oppo Find X8 Ultra: Uydu bağlantısı, Elite işlemci ve iddialı kamera kurulumu

Oppo Find X8 Ultra, 6.82 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğe sahip OLED ekranıyla yüksek görsel deneyim sunuyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde pürüzsüz bir arayüz vadeden cihaz, hem boyutlarıyla hem de 226 gramlık ağırlığıyla elde sağlam bir hissiyat oluşturacak gibi görünüyor. Ön yüzde 32 MP selfie kamerası yer alırken, arka tarafta dörtlü 50 MP kamera sistemi öne çıkıyor. Sony LYT-900 ana sensör, Samsung JN5 ultra geniş açı, LYT-700 3x periskop ve LYT-600 6x zoom lenslerle destekleniyor.

Find X8 Ultra’nın güvenlik donanımları da ihmal edilmemiş. Ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu ve IR blaster gibi özellikler kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. İşlemci tarafında ise dikkat çeken bir detay var: Snapdragon 8 Elite yonga seti. 4,35 GHz saat hızına kadar çıkabilen bu işlemci, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle birleştiğinde akıcı bir performans vaat ediyor. Depolama konusunda da seçenekler geniş: 256 GB‘dan başlayıp 1 TB‘a kadar ulaşan versiyonlar mevcut.

Yüksek performansın yanında enerji tarafında da iddialı olan Find X8 Ultra, toplamda 6.100 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Üstelik bu batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz manyetik şarj desteğiyle çok kısa sürede tam doluluk sunabiliyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı ColorOS kullanıcı arayüzü tercih edilmiş.

Find X8 Ultra‘nın en dikkat çeken varyantı ise uydu iletişim özellikli PKU110 modeli olacak. Bu versiyon yalnızca 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile sunulacakken, standart modelde 12/256 GB ve 16/512 GB seçenekleri yer alacak. Renk tarafında ise Starry Black, Moonlight White ve Morning Light seçenekleri kullanıcıları bekliyor.

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