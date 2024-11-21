Bu videoda OPPO markasının en yeni ürünü ve amiral gemisi modeli Find X8 Pro’yu kutusundan çıkarıyoruz.

OPPO Find X8 Pro sunduğu özelliklerle amiral gemisi unvanını sonuna kadar hak ediyor. Öyle ki, tasarımı, ekranı, işlemcisi, kameraları ve batarya özellikleri kullanıcısına üst seviye deneyim yaşatıyor.

OPPO Find X8 Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.3 x 76.7 x 8.2 mm, 215 gram, Gorilla Glass 7i, IP69

Ekran: 6.78 inç LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR 10+, 4500 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

RAM/Depolama: 16GB RAM / 512GB Depolama

Kamera: 50MP + 50MP + 50 MP + 50 MP / 32MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5910 mAh silikon karbon, 80W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

Peki siz OPPO Find X8 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce üst segmentte diğer rakiplerinden daha iyi mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#OPPO #OPPOFindX8Series #OPPOFindX8Pro