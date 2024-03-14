Hardware Plus’ta DXOMARK serisi OPPO Find X7 Ultra ile devam ediyor. Türkiye’de geçmişte çok sevilen markalardan birisi olan OPPO markasının tepe modeli olan OPPO Find X7 Ultra kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

OPPO Hasselblad işbirliğinde ürünlerini çıkarmaya son hız devam ediyor. En son amiral gemisi telefonu Find X7 Ultra kamera anlamında dolu dolu bir telefon. İki adet telefoto kamerası, her bir kamerasının da 50MP olması ve daha birçok özelliğiyle şuanda dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefonlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

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