Birden fazla sızıntı haberinde OPPO’nun bu ay içinde OPPO Find X6 serisini tanıtacağı bilgisi yer alıyordu. Dün yayınlanan bir rapora göre şirket Find X6 ve Find X6 Pro’nun seri üretimine başladı. Şirket, serinin ilk resmi tanıtım afişini yayınlayarak tanıtıma kısa bir süre kaldığının sinyallerini verdi!

21 Mart’ta OPPO Find X6 Serisi Tanıtılabilir!

Şirket’in sosyal medya hesabından yayınlanan tanıtım görseli, Find X6 serisi hakkında önemli bir detayı ortaya koymuyor. Bununla birlikte, şirketin önümüzdeki günlerde Find X6 serisinin lansman tarihini ve temel özelliklerini doğrulamak için daha fazla tanıtım afişi yayınlayacağını söylemek mümkün.

Konuyla ilgili söylentiler Find X6 ve X6 Pro’nun 21 Mart’ta resmiyet kazanacağını gösteriyor. Birçok markanın önemli tanıtımlarına sahne olan Mart ayı, görünen o ki OnePlus’ın yeni amiral gemilerinin tanıtımına da sahne olacak.

Önceki raporlar Find X6’nın Snapdragon 8+ Gen 1 ve Dimensity 9200 yonga setine sahip iki farklı sürümle geleceğini iddia etmişti. Ancak yeni raporlar Oppo’nun Find X6’nın yalnızca Dimensity 9200 yonga setiyle geleceğini gösteriyor.

Find X6 Pro ise halihazırda Android dünyasının en güçlüsü olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek ve cihazın arkasında 1 inçlik Sony IMX989 sensörlü ana kameranın yanında, ikisi de Sony IMX890 sensörlü yardımcı kameralar bulunacak.

Find X6’nın arkasındaysa Sony IMX890 sensörlü ana kameranın yanında, Samsung JN1 ve yine Sony IMX890 sensörlü yardımcı kameralar bulunacak. Tüm bu sensörler 50MP çözünürlüğe sahip olacak. Find X6 ve Find X6 Pro’nun ön tarafında 32MP çözünürlüklü Sony IMX709 özçekim kamerası bulunacak.

Her iki cihazın da 5.000mAh büyüklüğüne pil barındırması muhtemel. Find X6 80W şarjı desteklerken, Pro modelin 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği konuşuluyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler, şirketin Find X6 serisinin yanı sıra OPPO Pad 2 tablet modelini de tanıtacağını gösteriyor. Eğer bu raporlar doğru çıkars OPPO hem telefon hem de tablet pazarına oldukça güçlü oyuncular kazandıracak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO Find X6 serisinin sızdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!