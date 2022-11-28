Yeni bir yıla yaklaşırken, akıllı telefon üreticileri yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son bir sızıntı, piyasadaki Xiaomi 13 Pro gibi diğer rakip Çinli markanın amiral gemisi telefonlarının beğenisini kazanacak olan üst düzey Oppo Find X6 Pro ile ilgili bazı ilginç detayları ortaya koyuyor.

Farkında olmayanlar için, hem Xiaomi hem de Oppo’nun son nesil amiral gemisi telefonları, kamera performansı açısından piyasada çok iyi karşılanmadı. Xiaomi 12 Pro ve Oppo Find X5 Pro, amiral gemisi cep telefonu pazarında temel bir unsur haline gelen periskop zum lensinden de yoksundu. Bununla birlikte yeni bir sızıntı, Oppo Find X6 Pro’nun periskop zum lens kalitesi açısından Xiaomi 13 Pro’yu geride bırakabileceğini ima ediyor.

Bilgiler, Weibo’daki ünlü haberci Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Farkında olmayanlar için Find X6 Pro, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 Pro ve diğerleri gibi diğer amiral gemisi telefonlara doğrudan rakip olacak. Digital Chat Station’a göre Xiaomi’nin en iyi telefonu, periskop yakınlaştırma modülünde görüntü kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak bir algoritmaya güvenecek.

Öte yandan Oppo Find X6 Pro, periskop yakınlaştırma kamerasının kalitesini yalnızca donanımla geliştirmeye odaklanacak. Bu, daha etkileyici bir performans için yalnızca donanıma odaklanılacağı anlamına geliyor. Bunun dışında Çinli şirketin yeni süper zoom kamera sensörü için 1/1.5 inçlik bir sensör de sunması bekleniyor.