Oppo’nun Oppo Find N2 ve Oppo Find N2 Flip katlanabilir telefonlarını Aralık ayında INNO Day 2022 etkinliğinde duyurması bekleniyor. Şirketin Oppo Find X6 ile ilgili bazı detayları aynı platform üzerinden paylaşabileceği yönünde spekülasyonlar oldukça yaygın. Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Find X6 Pro’nun cam ve deri kapak seçenekleriyle geleceğini ortaya koyuyor .

DCS’e göre Oppo Find X6 Pro, cam ve deri kapak seçenekleriyle gelecek. Arkası deri olan cihazın prototipi 9.5mm kalınlığında ve 217 gram ağırlığında. Kamera çıkıntısı ile birlikte kalınlık yaklaşık 14 mm’ye çıkıyor.

Önceki nesil: Oppo Find X5

Oppo Find X6 Pro’nun cam versiyonu 9,3 mm kalınlığa sahip. Kalınlığı da kamera çıkıntısıyla beraber 14 mm civarında olacak. Parlak bir görünüme sahip olacak olsa da, seramik bir arka kapağa sahip olmayacağı tahmin ediliyor.

Oppo Find X6 Pro’nun, 2K çözünürlük ve 120 hz yenileme hızı sunan 6.7 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacağını düşünülüyor. Ön tarafta 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunabilir.

Arka kamera kurulumunda 1 inç kamera sensörü olan 50 megapiksel Sony IMX989 bulunacak gibi görünüyor. 50 MP (Sony IMX890) ultra geniş lens ve 50 MP (Sony IMX890) periskop yakınlaştırma kamerası bu kameraya eşlik edecek.

Oppo Find X6 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Bununla birlikte, bir MediaTek Dimensity 9200 yonga seti varyantında da gelme olasılığı da var. Cihazın 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.000mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.