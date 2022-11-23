2022’nin sonuna yaklaşırken, büyük Çinli OEM’ler yeni yonga setleri ve kamera donanımı içeren akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye başladı. Vivo, Vivo X90 serisi amiral gemisi cihazlarını çoktan piyasaya sürdü, Xiaomi’nin de yakında Xiaomi 13 serisini piyasaya süreceği söyleniyor. Henüz bir lansman zaman çizelgesine dair bir haber olmasa da birçok söylentinin de ortaya koyduğu üzere Oppo, Find X6 serisi üzerinde de çalışıyor.

Şimdi de Oppo Find X6 Pro’nun tasarımını gözler önüne seren yeni bir rapor ortaya çıktı. Rapora göre cihaz, geleneksel tek parça kamera adası tasarımından uzaklaşacak ve bunun yerine, tüm kameraları tutan üst merkezde büyük dairesel bir modül olan Xiaomi 12S Ultra benzeri bir kamera adasını tercih edecek.

Bu tasarımla birlikte 1 inçlik kamera sensörüyle birlikte kamera adasının arka panelin geri kalanından 5 milimetreye kadar dışarı çıktığı söyleniyor. Popüler Weibo sızıntıcısı DCS, arkası seramik olan ” mühendislik örneğinin ” kamera çarpması olmadan bile 9.4 mm kalınlığa sahip olduğunu bildirdi. Deri versiyonu ise 9.5 mm kalınlığında. Buradan hareketle, cihazın en kalın noktasında 10 mm’ye kadar çıkabilmesi mümkündür.

Bununla birlikte, cihaz hala bir mühendislik örneği ve nihai tasarım değil, bu nedenle Oppo’nun kalınlığı azaltmak için bazı tasarım değişiklikleri yapması mümkün. Tasarım dışında, ekran, yonga seti ve kamera detayları gibi internette dolaşan cihaz hakkında zaten epeyce sızıntı var.

Raporlara göre Oppo Find X6 Pro’nun 2K çözünürlüklü ve 120 hz yenileme hızına sahip 6.7 inç E6 AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Önde 36MP selfie kamerası bulunurken arka tarafta 50MP Sony IMX 989 1 inç sensör (7P lens ve OIS) + 50MP Sony IMX890 sensör (ultra geniş açılı) + 50MP Sony IMX890 lens (2.7x optik zoom) olması bekleniyor. OIS desteği olacağı de söylentiler arasında.

Kaputun altında, bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin yanı sıra MediaTek Dimensity 9200 yonga setini de görmeyi bekleyebiliriz. Oppo Find X6 Pro’nun 8 GB veya 12 GB RAM’e ve 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor.