Geçtiğimiz haftalarda Oppo, Oppo Find N3 Flip isimli dikey katlanabilir akıllı telefonunu Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Oppo, Oppo Find N3 Flip’in Hindistan lansmanını gerçekleştirdi.

Hindistan lansmanı ile birlikte Oppo Find N3 Flip küresel pazarda satışa sunuldu. Akıllı telefon, sadece 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip bir versiyonla satışa sunuldu. Bu versiyonun fiyatı da 1140 dolar.

Oppo Find N3 Flip Neler Sunuyor?

Katlanabilir akıllı telefon ekran tarafında Gorilla Glass 7 korumalı bir ekrana sahip. İç tarafta 6.8 inçlik bir ekran bulunurken kapakta ise 3.26 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekranlar aynı zamanda TÜV Rheinland Akıllı Göz Bakımı sertifikası da sunuyor. Ekran paneli tarafında ise E6 AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 9200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB LPDDR5X RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4300 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alıyor.

Kamera tarafında ise Oppo Find N3 Flip, üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 32 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.