Oppo, yeni nesil katlanabilir telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Bu sırada Digital Chat Station tarafından cihazla ilgili bir takım bilgiler sızdırıldı. Bir göz atalım.

Oppo Find N2, dış tarafında 120 hz yenileme hızına sahip 5.54 inç 2120x1080p çözünürlükte Samsung E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Find N2’nin içinde 7.1 inç 1920×1792 piksel açılır ekran ve ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip bir E6 AMOLED yer alacak.

Oppo Find N2, her ekranda birer tane olmak üzere bir çift 32 MP selfie kamerasına ve arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera 50MP Sony IMX800 (1/1.56″) olacak. Bu kameraya 48 MP çözünürlükte Sony IMX581 114 derecelik ultra geniş ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik edecek. Arka kameraların hepsinde MariSilicon X görüntüleme çipi ve Hasselblad ayarı olacak.

Oppo Find N2, 67W hızlı şarj destekli 4.520 mAh bataryaya ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapacak. Oppo Find N2’yi 14 Aralık’ta Oppo’nun “Inno Day” etkinliğinde görmemiz çok muhtemel.