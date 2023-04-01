Oppo A1x 5G Çin’de piyasaya sürüldü. Yeni akıllı telefon, bildirilen özelliklere göre hem fiyat hem de performans açısından tam bir cüzdan dostu olacak. Şirket kısa süre önce Find X6 serisini iki ayrı modelle piyasaya sürdü. Üst düzey Find X6 serisi, Hasselblad markalı üçlü arka kamera birimleri ve yeni nesil işlemcileri ile göz doldursa da, şirketin giriş seviyesi telefon serileri de büyük beklenti yarattı.

Oppo, Oppo A1X’in piyasaya sürülmesiyle ürün yelpazesine yeni bir Android akıllı telefon ekledi ve telefon 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç LCD ekranla geliyor.

Oppo A1X işlemciden güç alan telefon RAM ve depolama seçenekleriyle geliyor; 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ya da 8GB RAM ve 128GB depolama alanı arasından seçim yapılabilecek.

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Ekstra depolama alanına ihtiyacınız varsa, telefon genişletme için bir MicroSD kart yuvası ile birlikte gelir ve 5.000 mAh bataryaya sahiptir ve 10W şarjın yanı sıra Android 12 ve Color OS 12.1 ile birlikte geliyor.

Oppo A1X akıllı telefon bir dizi kamera ile birlikte geliyor, ahizenin önünde tek bir kamera ve arkada iki kamera var ayrıca 5 megapiksel ön kamera da mevcut.

Telefonun önünde ve arkasında fotoğraf ve videolar için 13 megapiksel ve ayrıca 2 megapiksel derinlik kamerası bulunmaktadır. Telefon mavi ya da siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak.

Oppo A1x 5G akıllı telefon iki depolama yapılandırma seçeneğiyle piyasaya sürüldü; 6GB + 128GB modeli 200 dolar; 8GB + 128GB seçeneği ise 230 dolar olarak fiyatlandırıldı. Telefon, Deniz Mavisi ve Yıldızlı Gökyüzü Siyahı renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Telefonun Türkiye fiyatı ise tahmini olarak 7.500 TL bandında olacak.