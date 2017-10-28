Opel’e EURONCAP’ten Tam Not!

Yeni Opel Insignia Euro NCAP güvenlik testlerinde en üst derece olan beş yıldızı almayı başardı. Şirket yeni amiral gemisi, yetişkin ve çocuk yolcu güvenliği, yaya güvenliği ve güvenlik destek sistemleri gibi tüm kategorilerde yüksek puanlar aldı.

Kısa süre önce PSA Group (Peugeot ve Citroen) tarafından satın alınan Opel, kayda değer eylemlere imza atıyor. Euro NCAP yetkilileri yeni Insignia’nın sunduğu iki yeniliğin kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında gösterdiği performansa özellikle vurgu yaptılar: Bir yayaya çarpma anında yükselip yayayı motorun sert parçalarından uzaklaştıran Aktif Motor Kaputu ve önde seyreden araçları ve yolun kenarındaki yayaları takip edip olası bir çarpışmayı önlemek için devreye giren Otomatik Acil Fren sistemi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Euro NCAP’ten gelen övgüler yeni Insignia’da sunmaya başladığımız her güvenlik teknolojisinin anlamlı bir bütün oluşturduğunu gösteriyor. Yeni amiral gemimiz sınıfında en fazla teknolojik özelliği sunan model olarak öne çıkıyor. Bu, yeni açıkladığımız ‘Gelecek Herkesindir’ sloganımıza uygun şekilde üstün teknolojileri herkes için erişilebilir kılma hedefimizin doğrudan bir sonucu” ifadelerini kullandı.

Yeni Insignia’da sunulan teknolojik özellikler arasında diğer öne çıkanlar ise şu şekilde: