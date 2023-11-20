E-ticaret siteleri basit haliyle, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün, hizmet ve çözümlere online kanallar aracılığıyla ulaşmalarını sağlayan platformlardır. Bu tanım çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz alanda da, temelde olması gereken e-ticaret sitesi yönetim yaklaşımlarını dikkate alıyoruz. Hedef kitlemizi tanıma, ziyaretçilerimizin davranışlarını analiz etme, müşteri memnuniyetini artırma faaliyetleri ve dijital pazarlama gibi alanlarda yaptığımız çalışmalarla online makina kiralama sektörünün dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Bu da bize, içinde bulunduğumuz sektörün dijitalleşmesinin çok yeni ve farklı olarak algılanmasına rağmen müşteri beklentilerini yönetme konusundaki çözüm önerilerini, her zaman odağımıza almamız gerektiğini gösteriyor.

Süreç Daha Basit ve Kullanışlı Olacak

Kullanıcılardan gelen talepler iş süreçlerimizde oldukça önemli. Biz de buna ilişkin olarak operasyonumuzda çeşitli değişiklikler yapıyoruz. Sahip olduğumuz iş modelini ve platformumuzu paylaşım ekonomisi altında P2P iş modeli olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle bize iletilen talepler, hem makina sahiplerinden hem de makina kiralamak isteyenlerden farklı şekilde gelse de temel olarak her iki kitlenin de talepleri, öncelikle yapılacak işe uygun makina detaylarının sitede bulunabilir olmasıyla sağlanıyor. Ardından kullanıcılar, makina ilanlarına kolaylıkla ulaşabiliyor ve alternatifleri ile değerlendirme fırsatı yakalıyorlar. Sitemiz şu anda, bu temel ihtiyaçları karşılayabilecek durumda. Sonrasında proje aşamasına geçince süreçlerin online yürütülmesi de yine her iki tarafa hızlı aksiyon alma anlamında avantajlar sağlıyor. makinagetir.com’u kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirip, çeşitli iyileştirmeler yapıyoruz. Bu iyileştirmeler, önümüzdeki dönemlerde genel olarak süreçlerin daha basit ve kullanışlı hale gelmesiyle ve mobil uygulama ile desteklenmesiyle devam edecek.

Kötü Senaryolara Karşı Çözümler Üretiyoruz

Dijital altyapı, e-ticaret platformları için kritik bir öneme sahip. Online dünyanın öne çıkan avantajı ise bilgiye en hızlı şekilde ulaşma fırsatı vermesidir. Bu nedenle sahip olduğunuz web sitesinin ya da uygulamanın kullanıcıların ihtiyacına en hızlı cevap verebilecek şekilde tasarlanması gerekir. Bu, hem platformunuzdaki müşteri deneyimi ile hem de sahip olduğunuz teknoloji altyapısı ile karşılanır. Bu nedenle bizim çalışmalarımız, müşteri deneyimine odaklanırken aynı zamanda teknolojik olarak “daha iyi bir altyapı nasıl geliştirebiliriz“ noktasında şekilleniyor.

Bu konuda çeşitli teknikler uyguluyoruz. Teknik altyapıyı konuşurken tabii ki bilgi gizliliği ve güvenliği de çok önemli, hatta en öncelikli konu diyebiliriz. Sistemlerimizi siber saldırılara karşı koruyacak gerekli önlemleri almakla kalmıyor, düzenli olarak bilgi güvenliği testleri ile sürekli durumumuzu kontrol ediyoruz. Aynı zamanda, olası kötü senaryolara karşı gerekli yedekleme ve iyileştirme çalışmalarımızı da yapıyoruz.

Talepler Büyükşehirlerden Geliyor

makinagetir.com ile önemli bir ilgi topluyoruz. Makinagetir’de dört ana kategori altında yirmi dokuz alt kategoride makina mevcut ve Türkiye geneline açık bir platform olarak hizmet veriyoruz. Bu nedenle hem makina tedarikçileri hem de makina kiralamak isteyenler bize çok farklı illerden ulaşabiliyor. Tabii Türkiye genelinde faaliyet gösteriyor olsak da talepler daha çok büyük şehirlerden geliyor. Bunun temel nedeni de inşaat sektörünün ve endüstriyel üretimin daha çok bu şehirlerde ve çevrelerinde konumlanmış olması.

Önümüzdeki dönem için sitede bazı yenilikler planlıyoruz. Bizim odağımızda her zaman kullanıcı deneyimi iyileştirmek ve makina kiralama sektörünü dijitalleştirmek var. Önümüzdeki dönemde yine bu hedefler doğrultusunda yenilikler getirmeyi planlıyoruz. Mevcut durumda, makina sahibi ile makina kiralamak isteyenleri temel olarak buluşturduğumuz platformumuzu, kiralama sektörünün operasyonlarını verimli şekilde yönetebildikleri bir ortam haline getirmeyi amaçlıyoruz.