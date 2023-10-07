OnePlus, 2021 yılında ilk akıllı saati OnePlus Watch ile pazara giriş yaptı. Ancak bu girişim pek de başarılı olamadı. Şirketin ilk akıllı saati, iyi pil ömrü ve sağlık verileri sunsa da, sınırlı işlevselliği ve bazı önemli eksikleri nedeniyle eleştirilmişti. Ayrıca, o dönemdeki yazılımı Wear OS’un pek de başarılı olmayan bir ikizi gibiydi. Ancak OnePlus, pes etmiyor gibi görünüyor. OnePlus’ın, OnePlus Watch 2 adlı yeni bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor!

OnePlus, 2024 Yılında OnePlus Watch 2 Akıllı Saatini Tanıtabilir!

İlk OnePlus Watch, kullanıcıların fitness verilerini izlemelerine olanak tanıyan bir cihaz olmasına rağmen, genel olarak tamamlanmamış bir ürün olarak kabul edilmişti. OnePlus, bu deneyimden ders çıkararak, yeni akıllı saati OnePlus Watch 2’yi geliştirmeye karar verdi. Güvenilir sızıntı kaynağı Max Jambor, yeni modelin selefinden daha iyi olacağını belirtiyor, bu da OnePlus’ın önceki hatalardan ders aldığını gösteriyor.

Daha önce de yeni bir OnePlus Watch olabileceğini haberini duymuştuk. Birkaç hafta önce, realMlgmXyysd’den gelen büyük bir sızıntı, OnePlus’ın “Star” kod adlı bir akıllı saat üzerinde çalıştığını öne sürdü. Sızıntı, bu Star akıllı saatin Çin pazarı için OWW231, Küresel pazar için OWWE231 ve OnePlus markalı bir ürün olarak Küresel pazar için OPWWE231 gibi varyantlara sahip olabileceğini öne sürdü. Yani OnePlus’ın bu yeni akıllı saati Oppo adı altında başka pazarlarda satılabilir.

Bu yuvarlak ekranlı akıllı saatin 466 x 466 çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, daha düşük güç gerektiren işlemlerin üstesinden gelmek için BES 2700 yardımcı işlemciye sahip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 çipe sahip olacağı düşünülüyor. Cihazın EKG, Always On Display, yumruk sıkma hareketleri, eSIM, kan oksijen ölçümü, stres takibi, uyku takibi ve egzersiz takibi gibi çeşitli özelliklere sahip olabileceği belirtiliyor.

Ancak, yeni akıllı saat hakkında merak edilen bir soru var: OnePlus Watch 2, Wear OS üzerinde mi çalışacak? Oppo gibi diğer markalar, kare saatlerinde Wear OS kullanırken, OnePlus’ın kendi yolunda ilerlemesi gerekebilir. Bu, OnePlus’ın akıllı saat pazarında daha fazla bağımsızlık kazanma çabasının bir parçası olabilir.

OnePlus’ın yeni akıllı saati hakkında daha fazla ayrıntı henüz açıklanmış değil, ancak şirketin bu alandaki yeni girişimi heyecanla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Watch 2 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!