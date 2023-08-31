OnePlus uzun süre sonra tekrardan Türkiye’ye geliyor! OnePlus daha öncesinde OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus Nord N10 5G modelleriyle ülkemizde kısa süreliğine de olsa satışta olmuştu. Stokları tükenince bir daha ürün getirmemiş ve Türkiye piyasasından çıkmışlardı. Şimdi ise üç farklı telefonla beraber tekrardan yarışa dahil olacaklar.

OnePlus, Türkiye’de üç farklı segmente üç farklı telefon ile yer alacak. Bunlardan birisi amiral gemisi segmentinde OnePlus 11, orta üst segmentte OnePlus Nord 3 ve orta segmnette ise OnePlus Nord CE 3 Lite. Eren’de bu videoda bu telefonların özelliklerinin neler olduğunu, gelecek olan versiyonlarını ve hangi fiyatlar ile geleceğinden bahsediyor.

Peki siz OnePlus markasının geri dönüşü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yakın zamanda satışa başlayacak olan modellerden birisini tercih etmeyi düşünür müsünüz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#OnePlus #OnePlus11 #OnePlusNord3