Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus CE 4 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus Nord CE 4 tüm özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

İçindekiler OnePlus Nord CE 4 tüm özellikler

OnePlus Nord CE 4 tüm özellikler

OnePlus Nord CE 4 tüm özellikleri sızdırıldı. OnePlus Nord CE 4 tüm özellikler sızıntılarına göre akıllı telefon LTPS AMOLED bir ekran paneli ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını ve Full HD+ çözünürlüğü destekleyecek. Ekran büyüklüğü tarafında ise akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak.

OnePlus Nord CE 4 kaputun altında Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama birimi eşlik edecek. Akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-600 kamera sensörlü bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde Sony IMX355 kamera sensörlü ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.