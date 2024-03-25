Çin’de tanıtılan OnePlus Ace 3V globale Nord 4 olarak gelecek, 1 Nisan’da ise Hindistan’da ise Nord CE4 modeli geliyor. Fiyat performans olarak dikkat çeken modelleri ise bu videoda aktardık.
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ONEPLUS NORD 4 ve NORD CE4 Geliyor | Ucuza OnePlus İsteyenlere
OnePlus Ace 3V / Nord 4 Özellikleri
- Renk: Mor ve Gri
- Boyut: 162.7 x 75.2 x 8.47 mm
- Ağırlık: 200 gram
- Koruma: IP65
- Ekran: 6,74 inç 1.5K 2772 x 1240 AMOLED 10 bit, 120 Hz,
- Ekran Geliştirme: 1.100 nit / 2.150 nit, 2160 Hz, %100 DCI-P3
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3
- Grafik: Adreno 732
- Bellek: 12 GB / 16 GB LPDDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.0
- Kamera: 50 MP IMX882 f/1,8 + 8 MP f/2,2 112 derece
- Video: 4K 60 fps
- Ön Kamera: 16 MP f/2,4
- Ön Kamera Video: FHD 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Arayüz: ColorOS 14
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, 360° Anten
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj: 100 Watt SUPERVOOC
OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 256 GB: 277 dolar
OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 512 GB: 320 dolar
OnePlus Ace 3V 16 GB RAM + 512 GB: 360 dolar
OnePlus Nord CE 4 Özellikleri
- Renk: Siyah – Yeşil/Beyaz
- Ekran: FHD+ AMOLED 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 8 GB LPDDR4x (+8 GB)
- Depolama: 256 GB UFS 3.1 (+MicroSD Kart)
- Şarj: 100 Watt SUPERVOOC