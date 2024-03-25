Çin’de tanıtılan OnePlus Ace 3V globale Nord 4 olarak gelecek, 1 Nisan’da ise Hindistan’da ise Nord CE4 modeli geliyor. Fiyat performans olarak dikkat çeken modelleri ise bu videoda aktardık.

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OnePlus Ace 3V / Nord 4 Özellikleri

Renk: Mor ve Gri

Boyut: 162.7 x 75.2 x 8.47 mm

Ağırlık: 200 gram

Koruma: IP65

Ekran: 6,74 inç 1.5K 2772 x 1240 AMOLED 10 bit, 120 Hz,

Ekran Geliştirme: 1.100 nit / 2.150 nit, 2160 Hz, %100 DCI-P3

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3

Grafik: Adreno 732

Bellek: 12 GB / 16 GB LPDDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.0

Kamera: 50 MP IMX882 f/1,8 + 8 MP f/2,2 112 derece

Video: 4K 60 fps

Ön Kamera: 16 MP f/2,4

Ön Kamera Video: FHD 30 fps

Ses: Stereo Hoparlör

Arayüz: ColorOS 14

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, 360° Anten

Batarya: 5500 mAh

Şarj: 100 Watt SUPERVOOC

OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 256 GB: 277 dolar

OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 512 GB: 320 dolar

OnePlus Ace 3V 16 GB RAM + 512 GB: 360 dolar

OnePlus Nord CE 4 Özellikleri