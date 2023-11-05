OnePlus ülkemizde üç farklı modelle tekrardan giriş yapmıştı. Bunlardan birisi amiral gemisi olan OnePlus 11, orta segmentte yere alan OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, ve son olarak orta üst segmente konumlandırılan OnePlus Nord 3 5G. Ülkemize diğer iki modelden daha sonra giriş yapan Nord 3 5G modeli birçok kişinin ilgisini fazlasıyla çekecek gibi duruyor. Zira segmentindeki rakiplerinden bir adım önde olduğu noktalar bulunuyor. Eksik kalan noktaları da bulunan telefonun detaylarına bu videoda bakıyoruz.
OnePlus Nord 3 5G Teknik Özellikleri
Tasarım: 162 x 75.1 x 8.2 mm 193,5 Gram
Ekran: 6.74 inç Fluid AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 1450 nits
İşlemci: Dimensity 9000
RAM/Depolama: 16GB/256GB
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 16MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 80W SuperVOOC
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
Fiyat: 24.999 TL
Birçok farklı noktada (Hepsiburada, Trendyol, pazarama ve PttAVM) satışına başlanan telefonun detaylarına buradaki linkten bakabilirsiniz: https://cepport.com.tr/oneplus/
Peki siz OnePlus Nord 3 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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