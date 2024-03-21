Çinli teknoloji devi OnePlus, bir süredir OnePlus Ace 3V üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. OnePlus Ace 3V güncelleme desteği açıklandı. Detaylara bakalım.

OnePlus Ace 3V güncelleme desteği açıklandı

OnePlus Ace 3V güncelleme desteği hariç akıllı telefon hakkında bütün bilgileri öğrenmiştik. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus Ace 3V güncelleme desteği de resmi olarak açıkladı. OnePlus’ın yaptığı resmi açıklamaya göre OnePlus Ace 3V güncelleme desteği 4 yıl olacak. Akıllı telefon Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile birlikte piyasaya sürülecek. Bu bağlamda OnePlus Ace 3V toplamda 3 temel Android güncellemesi alacak.

OnePlus Ace 3V neler sunacak?

OnePlus Ace 3V Geekbench testinde görüldü. OnePlus Ace 3V Geekbench testine göre akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu bağlamda akıllı telefon 16 GB RAM’e de sahip olacak.

OnePlus Ace 3V depolama özellikleri, şirketin resmi Weibo paylaşımında açıklandı. Açıklanan teaser’a göre OnePlus Ace 3V depolama özellikleri 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama olacak. OnePlus Ace 3V kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti ile gelecek.

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OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi, OnePlus tarafından resmi olarak açıklandı. Resmi açıklamaya göre ise tanıtım tarihi 21 Mart olacak.