Çinli teknoloji devi OnePlus, bir süredir OnePlus Ace 3V üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. OnePlus Ace 3V depolama özellikleri açıklandı. Detaylara bakalım.

OnePlus Ace 3V depolama özellikleri neler sunacak?

OnePlus Ace 3V depolama özellikleri, şirketin resmi Weibo paylaşımında açıklandı. Açıklanan teaser’a göre OnePlus Ace 3V depolama özellikleri 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama olacak.

OnePlus Ace 3V neler sunacak?

OnePlus Ace 3V Geekbench testinde görüldü. OnePlus Ace 3V Geekbench testine göre akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu bağlamda akıllı telefon 16 GB RAM’e de sahip olacak.

OnePlus Ace 3V tanıtımı, OnePlus Çin başkanı tarafından açıklandı. Açıklamaya göre OnePlus Ace 3V tanıtımı yakında yapılacak. Başkan net bir tarih vermedi. Ancak 18 Mart tarihinde Qualcomm, yeni yonga setleri Snapdragon 8s Gen 3 ve Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setlerini tanıtacak. Tahminlere göre ise OnePlus Ace 3V kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti ile gelecek. Bundan mütevellit akıllı telefonun Mart ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bir önceki nesil: OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra ekran 6.72 inç büyüklükte. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih ediliyor.

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OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.