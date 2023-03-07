OnePlus, Ace serisindeki en yeni akıllı telefonu Ace 2V‘yi Çin’de tanıttı. Telefon, 1450 nit parlaklığa kadar 6,74 inç 1,5K 120Hz AMOLED ekrana ve 1,46 mm ultra dar boyutlu çerçevelere sahip. Telefon, 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ile Dimensity 9000 işlemcisi ile beraber geliyor.

Telefonda 64MP ana kameranın yanı sıra 8MP ultra geniş ve 2MP makro kamera bulunuyor. Telefon, buzlu cam tasarımlı 2.8D mikro ark camına sahip.

Şirket, Ace 2V’nin 32 dakikaya kadar şarj edebilen 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryaya sahip olduğunu da açıkladı. Şirket, 1600 şarj ve deşarj döngüsünden sonra mevcut endüstri standardının iki katı olan yüzde 80 pil sağlığını koruduğunu söyledi.

OnePlus Ace 2V teknik özellikleri

6,74 inç (2772×1240 piksel) (120Hz/90Hz/60Hz/45Hz/40Hz uyarlanabilir) AMOLED ekran, 1450 nit’e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma

Mali-G710 10 çekirdekli GPU ile 3.05GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9000 4nm işlemci

256GB / 512GB (UFS 3.1) depolama ile 12GB / 16GB LPDDR5X RAM

ColorOS 13 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

OmniVision OV64M sensörlü 64MP arka kamera, f/1.7 diyafram açıklığı, OIS, Sony IMX355 sensörlü 8MP 120° ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, GalaxyCore GC02M sensörlü 2MP makro kamera, f/2.4 diyafram açıklığı, LED flaş

S5K3P9SP04 sensörlü, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 162.6×75.1×8.15mm; Ağırlık: 191.5g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

80W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh (tipik) pil

Fiyat

OnePlus Ace 2V, 12GB + 25GB için 2299 yuan (332 dolar), 16GB + 256GB 2499 yuan (360 dolar) ve en üst seviye 16GB + 512GB modeli 2799 yuan (404 dolar) fiyat etiketlerine sahip.