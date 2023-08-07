Yine bir Çinli şirket ve yine bir isim değiştirme vakası ile karşı karşıyayız. Xiaomi başta olmak üzere birçok Çinli şirket akıllı telefonlarını Çin pazarında ve küresel pazarda farklı farklı isimlerle piyasaya sürüyorlar. Bu bağlamda OnePlus bir süredir OnePlus Ace 2 Pro üzerinde çalışıyordu.

Bundan önce OnePlus Ace Pro isimli akıllı telefonunu Çin pazarında piyasaya süren OnePlus, aynı akıllı telefonu OnePlus 10T olarak küresel pazara sürmüştü. Bundan mütevellit OnePlus Ace 2 Pro’nun da küresel pazarda OnePlus 11T olarak satışa sunulması bekleniyor.

Bundan önceki sızıntılara göre OnePlus Ace 2 Pro, 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızı sunacak. 6.74 inç büyüklüğündeki ekranda OLED bir ekran paneli kullanılacak.

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OnePlus Ace 2 Pro, kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 150W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise OnePlus Ace 2 Pro, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kamerada Sony IMX890 kamera lensi kullanılacak. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ikinci kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir üçüncü kamera eşlik edecek. OnePlus Ace 2 Pro, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip olacak.