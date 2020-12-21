OnePlus 8T Concept tasarımı ile dikkat çekti.

OnePlus, arkası renk değiştirebilen OnePlus 8T Concept modelini görücüye çıktı. Tasarımı ile oldukça dikkat çeken konsept telefon, şirketin üzerinde çalıştıkları bazı teknolojileri sergiliyor.

Basına sızdırılan video paylaşımında da gördüğümüz OnePlus 8T Concept, arka camın altında renk değiştiren bir filme sahip. Film, metal oksit içeriyor ve metal iyonlarının değerlik durumunu değiştirerek uygulanan farklı voltajlara göre renklerini değiştirebiliyor.

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Konsept tasarımın standart 8T’den ayıran bir diğer özellik ise arkasındaki kamera modülünde yer alan elektromanyetik dalgaları iletebilen ve alabilen bir mmWave radar sistemine sahip olması. Bu, radar sisteminin nesneleri algılamasını, görüntülemesini, konumlandırmasını ve izlemesini sağlıyor.

OnePlus 8T Concept, OnePlus bünyesindeki Team Gaudi adlı bir ekip tarafından tasarlandı. Şirket daha önce CES 2020’de tanıtılan OnePlus Concept One cihazını da tasarlamıştı. Team Gaudi; Shenzhen, Taipei, New York ve Hindistan’dan toplam 39 tasarımcıdan oluşuyor.

Son olarak söz konusu tasarımı ile ileriki dönem cihazlara ışık tutacak olan OnePlus 8T Concept modelinin şuan için satışa çıkması planlanmıyor.

OnePlus 8T modelinin teknik özellik tablosu