OnePlus 7 Pro ‘Warp Charge’ testi – 30W ile kaç dakikada şarj oluyor?

OnePlus 7 Pro, kutu içeriğinden 30W’lık Warp Charge hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Peki bu şarj ünitesi, cihazı kaç dakikada tam şarj ediyor? Bu videomuzda, Warp Charge ile %0’dan %100’e cihazın kaç dakikada şarj olduğunu test ettik.
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OnePlus 7 Pro Warp Charge testi sonuçları
Cihazda 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu pil kapasitesi ile birlikte cihazın kutu içeriğinden çıkan şarj aleti ile yaptığımız testin sonuçları şöyle:
10 dakika – %23
20 dakika – %39
30 dakika – %55
40 dakika – %71
50 dakika – %85
65 dakika – %96
73 dakika – %100
Bugüne kadar yaptığımız şarj testlerinin tamamına ulaşmak için: https://hwp.to/2XVE5gi
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