“Amiral gemi katili” mottosuyla yola çıkan OnePlus, dün akşam saatlerinde OnePlus 6 modelini duyurdu. Özellikle 529 dolar fiyatıyla rakiplerinin neredeyse yarısı kadar bir satın alma bütçesi gerektiren OP6, çentik akımına da dahil olmuş görünüyor.

6.28 inç boyutunda ve 19:9 ekran oranına sahip cihaz, 2280 x 1080 çözünürlüğü ve Optik AMOLED ekran teknolojisiyle geliyor. Arka tarafı da cam olan cihazda Corning Gorilla Glass 5 koruma bulunuyor.

Yeni amiral gemi katili: OnePlus 6

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve Adreno 630 grafik işlem birimiyle günümüz telefonlarından en güçlülerinden biri haline gelen cihaz, Android Oreo tabanlı Oxygen OS işletim sistemiyle kutudan çıkacak. 6 GB ve 8 GB bellek seçenekleri sunan telefonda UFS 2.1 destekli 65 GB /128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri de var.

7,75 mm inceliğinde ve 177 gram ağırlığındaki OP6, USB 2.0 destekli Tip C bağlantısına sahip ve 3,5 mm kulaklık girişini de sunuyor. 3.300 mAh büyüklüğünde de bir batarya ile günlük kullanımı karşılayabilecek olan ürün, 5V 4A hızlı şarj desteği ile de 5 dakikada yarım saatlik kullanım sağlayabiliyor. Arka tarafta 20 MP ve 16 MP çözünürlüğünde çift kamera kullanan cihazda 4K / 60 fps video kaydı da alınabiliyor. Ön tarafta ise 16 MP bir kamera mevcut. Portre modunu hem önde hem arkada sunabilen cihazda 480 fps ağır çekim video desteği de var. Son olarak suya karşı dayaynıklılık olan telefonda herhangi bir IP sertifikası belirtilmemiş. Yani telefonu suya sokmak yerine yağmur ve sıçrama/dökülme gibi durumlarda dayanıklı olacağını söyelebiliriz.

Son olarak fiyatlandırmaya gelecek olursak 6 GB RAM ve 64 GB depolamalı baz modeli 529 dolar fiyatla geliyor. Eğer 8 GB RAM ve 128 GB depolama isteyenler için 579 dolar ödemek gerekecek. En üst model 8 GB RAM ve 256 GB depolama için ise 629 dolar vermek yeterli olacak.