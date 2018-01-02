OnePlus 5T’nin Yüz Tanıma Teknolojisi Güncelleme İle OnePlus 5’e Geldi!

Apple’ın Face ID olarak adlandırdığı Yüz Tanıma Teknolojisi, OnePlus 5’e sadece bir güncelleme ile getirildi.

Apple’ın iPhone X modeli ile çok konuşulan değilikliği Touch ID adını verdiği parmak izi teknolojisi yerine Face ID adını alan yüz tanıma teknolojisine geçişi idi. Tabii unutulmayan en önemli detaylardan biri lasnman sırasında bu teknolojinin çalışmaması oldu. Fakat Apple’ın onlarca sensör ile yaptığı söylenen bu teknolojisi için OnePlus tarafından 5T modeli ile sadece klasik ön kamera ve lazer teknolojisi ile yapılabileceği gösterilmesi tartışma yaratmıştı.

Şimdi ise Apple’ın olayı abarttığını vurgulayabilecek şekilde bu teknolojiyi sadece bir yazılımsal güncelleme ile OnePlus 5’e getiren firma, ilerleyen günlerde OP5’te yüz tanıma sorunu olmaması halinde herkese kanıtlamış olacak. Daha önce Samsung kanadında da bulunan yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya devam ederken gelen iris tarama ile popülaritesini kaybetmişti. Bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl bir gelişme olacak.

Eğer OnePlus 5 sahibi iseniz OnePlus’ın resmi sitesinden yayımlanan “OnePlus 5 OxygenOS Open Beta 3” yazılımını buradan indirerek cihazınıza kurabilirsiniz. Yaklaşık 1.6 GB büyüklüğe sahip olan dosya, aynı zamanda OP5 modeline Aralık ayı güvenlik güncellemesini, LTE ve WiFi için performans geliştirmelerini ve çeşitli hata düzeltmeleri ile optimizasyonu yapılan performans iyileştirmeleri sunuyor.