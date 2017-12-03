OnePlus’dan Star Wars Hayranlarına Özel Telefon!

Son yılların popüler firmalarından biri olan OnePlus, Star Wars hayranlarına özel telefonu OnePlus 5T Star Wars Edition modelini duyurdu.

“Amiral Gemi Katili” sloganı ile yola çıkan ve son olarak geçtiğimiz haftalarda 5T modelini duyuran OnePlus, şimdi de ComicCon öncesinde özel bir sürüm telefonunu lanse etti. OnePlus 5T Star Wars Edition adını alan cihaz, yeni film öncesinde Yıldız Savaşları severlerin dikkatini bir hayli çekecek gibi.

Beyaz renkli bir OnePlus 5T’nin arka kapağında kırmızı renkle işlenmiş Star Wars logosunu gördüğümüz telefonun arayüzü de Star Wars’a göre özelleştirilmiş şekilde görülüyor.

6 inç 1080 x 2160 piksel ekran, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi özelliklere sahip olacak telefon, 16 Aralık’ta ComicCon ile beraber satışa çıkacağı söyleniyor.