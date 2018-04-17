OnePlus 5 ve 5T için Oreo 8.1 geldi

OnePlus 5 ve 5T her ne kadar artık raflardan kalksa ve üretim aşaması durdurulsa da cihazlar güncellemeleri almaya devam ediyor. Herkesin merakla çentikli olduğuna inanılan OnePlus 6’yı beklediği dönemde iki telefon mart ayından beri hazırlanan en son Android güncellemesini almaya hazır.

OnePlus 5 ve 5T ile Oreo 8.1’li günler

OTA şeklinde yayımlanan yama cihazı 8.1’e yükselttiği gibi arayüzü Oxygen’i de 5.1.0 versiyonuna getiriyor. 766 MB büyüklüğündeki güncelleme yanında en son güvenlik yamasını da sunuyor. Oyun modu için optimizasyon sağlayan yama güç tüketim ayarlarını ve ağ önceliklerini yeniliyor. Launcher için de arama kısmında kategori sekmeleri, dosyaları kategorsine otomatik isimlendirme özellikleri yetenekleri geliyor.

Cihazlardan en yenisi OnePlus 5T artık tam ekran mimik desteğine sahip olacak. OnePlus 5 ise standart ekran oranı ile bu özelliği alacak durumda değil henüz. OnePlus forumundan yapılan resmi açıklamaya göre yama öncelikle ufak bir gruba dağıtılacak. Eğer bunun sonucunda herhangi büyük bir sıkıntı yaşanmazsa genele yayılacak.