OnePlus 5 Tarih Oluyor! Yaşasın OnePlus 5T

“Amiral gemisi katili” sloganı ile ticaret hayatına başlayan ve ilk birkaç modelinde oldukça ilginç başarılar yakalayan OnePlus firmasının en yeni iki telefonu OnePlus 5 ve OnePlus 5T adeta birbirini eledi ve Çinli firma OnePlus 5’in üretimini yakında bitirip 5T’ye devam edileceğini açıkladı. OnePlus Hindistan Genel Müdürü Vikas Aggarwal’ın yaptığı açıklama sonrası piyasada yakın zamanda OnePlus 5 kalmayacağı ve kasım ayında çıkan OnePlus 5T’ye alan açılacağı bilgisi eklendi.

Corning Gorilla Glass 5 korumalı Optic AMOLED ekranın altında Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 ve Adreno 540 GPU’lu yongaseti, 6 GB RAM belleği bulunan OnePlus 5T’nin arka tarafında 16 MP + 20 MP çift kamera ön tarafında ise 16 MP kamera mevcut. Parmak izi alıcısına sahip telefonun Type-C ve 3.5 mm jack girişi bulunurken 3300 mAh bataryası ile uygun bir pil ömrü vadediyor.