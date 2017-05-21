OnePlus, OnePlus 5’in Kamerası İçin DxO ile Birlikte Çalışıyor

OnePlus bu sene çıkacak olan bayrak gemisi modeli OnePlus 5’in daha iyi bir kameraya sahip olması için DxO ile çalışacaklarını duyurdu.

Bu açıklama ile beraber OnePlus 5’in kamerasında önemli delişmeler olması bekleniyor. DxOMark akıllı telefonlarda yer alan kameralar için kullanılan popüler bir benchmark uygulaması. Ancak şirket DxO One ile donanım yönünde de bazı şeyler sunuyor.

OnePlus ile DxO bu birlikteliğe dair herhangi bir detay paylaşmadı. DxO’nun telefonun kamerasının yazılımını mı yoksa donanımını mı ele alacağı bilinmiyor. Bu açıklama ile beraber bir çok kişi OnePlus’ın yeni telefonun DxOMark testlerinde kafadan yüksek puan alabileceğini söyleyebilir ancak bu büyük bir ihtimalle yaz aylarında telefon çıktığında göreceğiz.