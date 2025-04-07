OnePlus 13T, mobil teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yepyeni detaylarla gündemde. Çin’de Nisan ayında tanıtılması beklenen bu güçlü cihaz, OnePlus yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre hem donanımı hem de tasarımıyla segmentine damga vuracak. OnePlus 13T, düz OLED ekran yapısı ve kompakt formuyla dikkat çekerken, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

İçindekiler OnePlus 13T Özellikleriyle Sahneyi Sarsacak

OnePlus 13T Özellikleriyle Sahneyi Sarsacak

OnePlus 13T, özellikle sol kenarına konumlandırılan yeni kısayol tuşu ile fark yaratıyor. Bu fiziksel tuş, sadece klasik sessiz, titreşim ve zil modları arasında geçiş yapmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir işlevler de sunuyor. Kullanıcılar bu tuşa istedikleri uygulama ya da eylemleri atayarak kişisel bir kullanım deneyimi elde edebilecek. OnePlus yetkilisi Li Jie, bu düğmeye entegre edilen eğlenceli ve pratik özelliklerin yakın zamanda duyurulacağını belirtti.

OnePlus 13T, performans konusunda da beklentileri aşacak gibi görünüyor. Çinli sertifikasyon platformlarında görülen PKX1100 model numarasıyla eşleştirilen cihazın, Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç aldığı ve 16 GB LPDDR5X RAM ile desteklendiği ortaya çıktı. Depolama tarafında ise 512 GB UFS 4.0 alan sunuluyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve Android 15 işletim sistemi, cihazın performans iddiasını pekiştiriyor.

Batarya konusunda ise OnePlus 13T, oldukça iddialı. Li Jie’nin açıklamalarına göre cihazın içinde yaklaşık 6.200mAh kapasitesinde bir pil bulunuyor. Üstelik tüm bu güç, sadece 185 gram ağırlığındaki bir gövdede sunuluyor. 80W hızlı şarj desteği ile donatılan telefonun kablosuz şarjı ise barındırmayacağı iddialar arasında.

Ekran tarafında OnePlus 13T, 6.31 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlükte ve kısa odaklı optik ekran içi parmak izi okuyucusu içeren düz bir OLED panele sahip. Kamera tarafında ise çift 50 megapiksel lens dikkat çekiyor. Bu sistem, hem yüksek kaliteli çekimler hem de 2x optik yakınlaştırma özelliği sunuyor. Cihazın dış tasarımında metal çerçeve ve cam arka yüzey ile premium bir hissiyat hedefleniyor.

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Siz OnePlus 13T hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.